Строили изолятор с уголовным уклоном…

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии испортил настроение сразу нескольким чиновникам, обвиняемым в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Речь о заместителе директора по строительству СМУ № 13 ФСИН России, начальнике отдела капитального строительства и ремонта регионального УФСИН и заместителе начальника исправительной колонии № 1 (два последних уже бывшие), курировавших строительство нового следственного изолятора по Лапсарскому проезду в Чебоксарах.

Открывался долгожданный изолятор торжественно, а подробности его строительства всплывают только сейчас. По версии следствия, с октября 2015 по июнь прошлого года обвиняемые по предварительному сговору между собой и без надлежащего согласования с заказчиком организовали поставку оборудования, которое по своим техническим характеристикам не соответствует проектной документации. В частности, в СИЗО установлены «не те» лифты, медицинское оборудование (рентген) и горелки для котельной, а дымовая труба была необоснованно оплачена дважды. В итоге федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму свыше 7 млн 600 тыс. рублей.

Свою вину обвиняемые признали, ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Его материалы составили 23 тома, допрошено около 60 свидетелей, наложен арест на пять автотранспортных средств, принадлежащих обвиняемым общей стоимостью около 6 млн рублей. Дело уже в суде. Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР с прокуратурой, региональным управлением ФСБ и при оперативном сопровождении сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН.

В превышении должностных полномочий обвиняется теперь уже бывшая сотрудница изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Алатырский». По версии следствия, в ноябре прошлого года она при конвоировании одного из подсудимых в районный суд в спецавтомобиле передала через него для своего знакомого, находившегося под стражей в следственном изоляторе по другому уголовному делу, мобильный телефон, что запрещено. Аппарат обнаружили и изъяли. Уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ИВС будет рассматривать Алатырский райсуд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.