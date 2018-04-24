Льготное кредитование расширяется

Перечень направлений льготного кредитования в АПК расширяется. Об этом министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил на очередном оперативном совещании, говорится в информации пресс-службы Минсельхоза Чувашии.

Теперь можно получать кредиты на закупку зерна, выращенного в Сибири и на Урале, чего ждали мукомолы. Дополнен список техники с учетом всех предложений регионов, союзов и сельхозпроизводителей. Включены в льготный механизм кредиты на развитие аквакультуры, на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мукомольной, хлебопекарной, кондитерской промышленности и виноделов, а также мощностей для хранения и перевалки зерновых, хранения масличных культур. А также реконструкцию и модернизацию строительства птицеводческих комплексов.