Тракторному не помешает частное партнерство

Госкорпорация «Ростех», в управление которой в конце прошлого года был передан концерн «Тракторные заводы», для финансового оздоровления предприятия привлечет нового частного инвестора — машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты».

Компания будет работать в партнерстве с дочерней структурой самой госкорпорации. Такое решение о выводе концерна из кризиса было принято на заседании правления Ростеха, которое состоялось 18 апреля, сообщается на сайте корпорации.

План Ростеха по финансовому оздоровлению концерна «Тракторные заводы» предусматривает использование механизма частно-государственного партнерства. Предполагается, что новый собственник решит вопросы дефицита оборотных средств, а также выкупит долги концерна у Внешэкономбанка. Юридически сделку планируется завершить в первом полугодии. «Принятые меры позволяют не допустить срыва гособоронзаказа, поддержать производство, а также сохранить социальную стабильность на предприятиях концерна. Предложенный Ростехом комплекс мер позволит запустить в КТЗ более мягкие процедуры финансового оздоровления, где Ростех и частный инвестор получат необходимый юридический контроль», — отмечает генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин в эксклюзивном интервью «Советской Чувашии» подчеркнул, что «это один из самых хороших вариантов» дальнейшего вывода концерна из кризиса.

Если «Промтрактор» находится в процедуре банкротства, любое вливание средств со стороны Ростеха до него не дойдет — их будут забирать кредиторы, за чем следит конкурсный управляющий. А вот если предприятия будут выведены из этой процедуры, деньги будут поступать на предприятие напрямую. Оно закупает сырье и материалы, выплачивает зарплату, выпускает продукцию.

Действительно, для Ростеха было непросто принять решение о передаче ему концерна. Что делать с военным дивизионом, корпорация знала, а вот с гражданским — сложнее. Это рыночный продукт, а корпорация привыкла работать в основном с госзаказами. Поначалу относительно концерна выбрали процедуру банкротства, но вскоре поняли, что это не совсем правильно, сказал министр.

Лучше вывести предприятия из этой процедуры и создать новую компанию на основе «Транспортных компонентов» и компании «Высокоточные технологии», которая будет финансировать дальнейшую оборотную деятельность предприятий. При этом гражданский дивизион передается «Компонентам», военный — «Технологиям». Именно это и позволит не сорвать гособоронзаказ.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Сборочный конвейер тракторного завода благодаря принимаемым мерам не должен останавливаться.