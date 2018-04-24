В Чувашии экс-директор птицефабрики пойдет под суд

По пяти уголовным статьям предъявлены обвинения бывшему руководителю ОАО «Чувашский бройлер», находящемуся под стражей.

Ему вменяются в вину длительная невыплата работникам зарплаты, преднамеренное банкротство предприятия и другие неблаговидные деяния.

По версии СУ СКР по Чувашии, с сентября по декабрь 2016 года, зная о просроченных кредиторских задолженностях перед контрагентами, руководитель «разработал преступный план» по заключению ряда сделок, которые лишали предприятие возможности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

К примеру, как установило следствие, он подписал заведомо экономически невыгодное соглашение, в соответствии с которым ОАО «Чувашский бройлер» отказалось от права требования возврата долга (дебиторской задолженности) в размере свыше 94 млн рублей с одного из контрагентов, который взамен передал кредитору два земельных участка в Курской области, обремененных залогом на сумму 95 млн рублей перед третьей фирмой.

Таким образом, ОАО «Чувашский бройлер» лишилось возможности требовать возврата долга в размере свыше 94 млн рублей. А этой суммы было бы достаточно, чтобы удовлетворить требования кредиторов и улучшить финансовое состояние предприятия.

Последствия действий руководителя печальны — в акционерном обществе по решению арбитражного суда введена процедура банкротства (наблюдение). О непростой ситуации на птицефабрике, кстати, «СЧ» рассказывала 20 апреля в материале «Как вывести доходы из «тени»?

Также обвиняемый, будучи директором ОАО «Чувашский бройлер», с сентября 2016-го по июль прошлого года частично и полностью не выплачивал зарплату несколько месяцев подряд 92 работникам на общую сумму свыше 2,7 млн рублей, хотя у предприятия имелась реальная финансовая возможность для погашения зарплатной задолженности. Инкриминируется экс-директору и злостное уклонение от исполнения нескольких судебных решений о взыскании с ОАО задолженностей по зарплате и в пользу кредиторов.

Следствие по данному делу завершено, сообщили в СУ СКР по Чувашии.