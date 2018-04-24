Россельхознадзор на защите продовольственной безопасности

Откуда фальсифицированная молочная продукция, каких вредителей опасаться аграриям и надежно ли защищен продовольственный рынок от некачественной продукции? На эти и другие вопросы отвечает руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей ПАЛЬКИН.

Обойдемся без «кошмара»

— Алексей Николаевич, посыл «не кошмарить бизнес!» понятен, но после трагедии в Кемерове руководство страны ясно дало понять, что послабления бизнесу со стороны надзорных органов не должны касаться безопасности людей. Ваше ведомство тоже несет ответственность за безопасность — безопасность пищевую. Следует ли ожидать ужесточения «правил игры»?

— Хотя количество плановых проверок и снизилось, послабления поднадзорным объектам нет — все под контролем. А «ужесточение правил» может быть только в рамках законодательства. Наказать — не главная цель. Важно предотвратить нарушение, тем самым избежать серьезных проблем. Главным критерием оценки нашей деятельности было и остается обеспечение карантинной фитосанитарной и ветеринарной безопасности в регионе, для чего «кошмарить» всех не обязательно. Сегодня наши проверки стали, я бы сказал, более «точечными» — там, где риски выше.

Мы открыты к диалогу — и не только с поднадзорными объектами. Создан Общественный совет при управлении, размещаем информацию о своей деятельности на нашем официальном сайте, даем комментарии в СМИ. Практикуем публичные обсуждения.

— Изделия из пальмового масла вместо молока, колбаса без мяса и так далее. Почему подделок, контрафакта на полках магазинов меньше не становится?

— Я тоже хожу в магазин и полностью разделяю негодование потребителей. Несанкционированная замена качественного сырья менее ценным позволяет снизить себестоимость продукции, ради прибыли недобросовестный бизнес не брезгует ничем. При этом из-за нечестной конкуренции в невыгодном положении оказываются добросовестные производители.

Можно, наверное, посоветовать нашим гражданам смотреть не только ценники, но и читать внимательно то, что написано на упаковке — сведения о товаре там зачастую указаны мелким шрифтом. Но одними советами мы, безусловно, не ограничиваемся. Только за 1 квартал 2018 года выявлены нарушения в 6 пробах молочной продукции, поступившей на территорию республики из других регионов. Речь идет о фальсификации сыра, сливочного масла растительными жирами, в одном случае в сливочном масле выявлен антибиотик. Впрочем, некоторые чувашские производители тоже не без греха.

Прозрачность от поля до прилавка

— Скоро бумажные документы должны уйти в прошлое — станет обязательной электронная ветеринарная сертификация. Как идет ее внедрение?

— Электронная ветеринарная сертификация, отслеживающая любой этап превращения сырья в продукт, как раз позволяет защитить добросовестного производителя от недобросовестной конкуренции, а потребителя — от опасной продукции.

Уже с 1 июля 2018 года оформление ВСД будет производиться только в электронной форме. В автоматизированной системе «Меркурий» должны зарегистрироваться все участники цепочки товарооборота, где прослеживаются все этапы движения продукции. Уверен, придет время, когда покупатель в магазине с помощью своего мобильного телефона сможет отсканировать этикетку и получить полные данные о покупаемой продукции — вплоть до хозяйств, в которых производилось сырье для готовой продукции.

В 2017 году нами совместно с Госветслужбой ЧР проведена большая работа по внедрению ЭВС. Наблюдается положительная динамика в переходе на электронную сертификацию в общественном питании, розничной торговле. В республике в ФГИС «Меркурий» внесено более 6 тыс. хозяйствующих субъектов, всего оформлено более 1,7 млн электронных ВСД. Приятно отметить, по количеству хозяйствующих субъектов, задействованных в электронной сертификации, по итогам марта 2018 года Чувашия оказалась в группе лидеров среди субъектов РФ.

— Российские аграрии за продление запрета ввоза продуктов из некоторых стран. Что будет с санкциями, их не снимут? Часто ли выявляются в Чувашии санкционные товары?

— Информации о снятии санкций пока нет. Полная или частичная отмена санкционного режима не станет негативным фактором в работе сельхозпроизводителей, ведь санкции — лишь один из инструментов, обеспечивающих рост отечественному АПК. В России увеличилось производство молока, мяса и растительной продукции. К тому же свою продукцию легче контролировать.

С целью недопущения ввоза и реализации санкционных товаров на территорию республики при прокуратуре Чувашии создана межведомственная комиссия. Прокуратурой регулярно проводятся рейды по торговым точкам с привлечением госинспекторов нашего управления, сотрудников таможни и Роспотребнадзора. Санкционной продукции животного происхождения выявлено не было, а вот запрещенная растительная продукция доходит. В 2017 году ее выявлено и уничтожено почти 283 кг. В текущем году «улов» уже намного больше — около 1,2 тонны санкционных груш, яблок, пекинской капусты и томатов.

Этими бабочками любоваться не стоит

— Нет ли опасения завоза в регион и распространения вредных карантинных растений? Кстати, в разных уголках республики можно наблюдать наступление борщевика…

— Обеспечение соблюдения законодательства в области карантина растений — одна из основных задач государственного карантинного фитосанитарного контроля. Соблюдение гражданами, юридическими лицами всех требований, касающихся карантина растений, находится под жестким контролем. Совместно с прокуратурой мы проводим рейды на рынках, в торговых сетях и так далее.

Стремительное распространение борщевика, действительно, стало серьезной проблемой для сельхозпроизводителей. Зачастую даже химические средства не приносят результата. Он быстро к ним адаптируется. При этом борщевик не является карантинным объектом. Работу по искоренению злостного сорняка необходимо вести в первую очередь владельцам земельных участков, местным властям, руководителям сельхозпредприятий.

— Когда-то колорадского жука собирали еще вручную. Разговор веду к тому, как опасны бывают вредители. Чего еще стоит опасаться сельхозпроизводителям республики?

— К сожалению, угроза проникновения вредителей и болезней из других стран или распространения их в пределах страны существует постоянно. Беспечность чревата не только снижением качества урожая, но и его потерей.

Сегодня серьезную опасность представляет коричнево-мраморный клоп, очаги которого зафиксированы в Краснодарском крае, Грузии и Абхазии. Повреждает практически все плодовые, бахчевые культуры и даже сорную растительность. В 2017 году он уничтожил более половины урожая мандаринов и 70% фундука в Абхазии. Неприметная маленькая бабочка способна уничтожить до 80% урожая. Другое опасное заболевание — рак картофеля. На клубнях образуются крупные наросты с шишковатой поверхностью, такой картофель не пригоден ни в пищу, ни на корм скоту. В Чувашии его очагов не зарегистрировано, но рак картофеля выявлен в Кировской области, Марий Эл и Мордовии.

— Болезни могут распространяться и среди животных. К счастью, птичий грипп обошел нас стороной, и с африканской чумой свиней, кажется, справились малой кровью…

— Карантин по африканской чуме свиней в Чувашии полностью отменен, но гарантировать, что угроза миновала, нельзя. Вспышки АЧС периодически выявляются в разных регионах страны, поэтому бдительность не теряем. Практикуем внеплановые проверки свиноводческих ферм. В текущем году по выявленным нарушениям составлено 5 протоколов, 3 должностных лица оштрафованы. Постоянно проводим исследование проб диких кабанов — результаты отрицательные. То же самое касается и птицы.

Гектары под бурьяном

— На недавнем заседании Кабмина Чувашии выяснилось, что многие районы научились «рисовать цифры» — в отчетах о вводе в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель сплошные приписки. Получается, и Россельхознадзор не в силах повлиять на нерадивых собственников земель?

— Не только может, но и влияет. В 2017 году управлением проведено 689 контрольно-надзорных мероприятий, составлено 125 протоколов об административных правонарушениях, выявленных на площади более 3,7 тыс. га. И благодаря нашему вмешательству в республике в оборот введены почти 1,5 тыс. га земель, оформлены добровольные отказы от участков площадью 182 га. Хороший «стимул» — повышенная ставка земельного налога (1,5% вместо 0,3%). Его в отношении нерадивых собственников тоже применяем активно.

По данным Минсельхоза Чувашии, на 1 января 2018 года площадь необрабатываемых земель в Чувашии составляла 58,9 тыс. га. В текущем году планируется ввести в оборот 23,9 тыс. га необрабатываемых полей. К 2021 году в республике не должно остаться ни одного неиспользуемого гектара.

Беседовал Николай Коновалов