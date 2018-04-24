В Чебоксарах завершился XXII Международный балетный фестиваль. Фото

И дважды гала

В воскресенье великолепным гала в Чебоксарах завершился балетный фестиваль, отличительной чертой которого стали обращение к истокам русского балета в год 200-летия Мариуса Петипа и тема новаторства, отталкивающегося от этой благодатной почвы.

В этом году организаторы не утрамбовывали афишу в пять традиционных фестивальных дней, а превратили праздник танца почти в двухнедельное действо, оставляя паузы для репетиций артистам и музыкантам и для интригующего ожидания и обсуждения зрителям. Сбылась и мечта балетной труппы — параллельно со «взрослым» организован мини-фестиваль для детей с двумя недавними премьерами «Чиполлино» и «Золушка».

Открывался же 22-й по счету танцевальный форум премьерой программы «Петипа-гала», посвященной Мариусу Петипа. Как уже писала «СЧ», первыми на сцену вышли исполнители гранд-па звезд из балета «Приказ короля». Это необычная для нашего театра постановка художественного руководителя балетной труппы театра Данила Салимбаева, интересный опыт реконструкции балета, который Альберто Визентини специально написал для Петипа в 1886 году. Второй премьерой Петипа-гала стал «Сон Авроры» из «Спящей красавицы», вернее, то действо, которое осталось за рамками балета Чайковского. И третьей — исторический балет «Пахита», который был первой работой Мариуса Петипа в России.

Вместе со сценой «Тени» из «Баядерки», одного из балетных хитов «русского француза», Петипа-гала стал цельным спектаклем, экскурсом в историю балета. К тому же для «Пахиты» были приглашены солисты Большого театра французского Бордо Сара Ренда и Роман Михалев, своеобразный привет с родины Петипа. Солисты этого же театра Эмилия Черутти и Марк-Эммануэль Заноли были приглашены и на гала-концерт фестиваля, но уже с философской, резкой и завораживающей, современной хореографией. Их «Три фразы» и «Сломанные объятья» произвели на всех совершенно неизгладимое впечатление. То есть и выступления гостей с родины Петипа четко вписались в концепцию балетного худрука

ЧГТОиБ — от первого балета великого хореографа до экспериментов нынешних мастеров.

Продолжила фестивальный марафон «Жизель» Адольфа Адана, также привнесенная на русскую сцену блистательным Мариусом Ивановичем. А выступление звезд Большого театра Евгении Образцовой и Артемия Белякова стало определенным фестивальным пиком. «Это совершенство!» — единый зрительский, да и экспертный, глас. Очень кстати оказалось приглашение на балетный фестиваль и музыкантов-солистов из Москвы — арфистки Екатерины Олейниченко и скрипача Петра Лаврищева, показавших, насколько ярче становится и сам балет со звуками роскошной арфы и виртуозной скрипки.

И уже после классики с полуторавековой историей зрителям предложили классику балетного авангарда. «Балет Евгения Панфилова» приехал со своей легендарной постановкой «Ромео и Джульетта», которая идет на сцене этого пермского театра больше 20 лет. Последний раз с артистами из Перми чебоксарцы встречались на фестивале лет 15 назад, тогда одноактные балеты «Капитуляция» и «Река» произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Ромео и Джульетта», посмотри мы этот спектакль живьем в то же время, определенно совершил бы переворот в зрительском сознании местных балетоманов. Спектакль и сегодня великолепен. Но его возраст уже позволяет наслаждаться его острой красотой спокойнее, улавливая сочетания классики и современного языка танца, внимательно рассматривая щедро рассыпанные выразительные элементы, от красных лент, как связующих влюбленных, так и разделяющих кровной местью кланы, до исполнения одним актером ролей Кормилицы и Священника, единственных персонажей, как ангел опекающих трагических влюбленных.

Примером еще одного новаторского подхода, также уже ставшего классикой, являются и спектакли «Весна священная» и «Жар-птица» Игоря Стравинского в «Театре классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва», где все спектакли идут в авторской версии этих выдающихся хореографов. И эти два одноактных балета украсили нынешний фестиваль.

В балете сплошь сцены языческой Руси, о которой в СССР не знали почти ничего. И постановщики перечитали массу книг о славянах. Одну из них, по словам Ивана Василёва, им даже принесли балетоманы-библиотекари — она лежала в «Ленинке» под стеклом и никому на руки не выдавалась. А еще изучали вдохновение в природе и наблюдениях за животными. Так появилась на советской сцене «Весна священная», вызывающая множество аллюзий с миром природы. Премьера 1960 года имела оглушительный успех, спектакль тогда повезли и на гастроли в США. И вот уже 58 лет он с успехом идет на сцене театра. Самые лестные отзывы спектакль собирает на всех сценах, где артисты театра классического балета танцуют его. Не стал исключением и Чувашский театр оперы и балета.

Заключительный гала-концерт будто нанизал на красную нить всего фестиваля (от истоков до авангарда) драгоценные бусины разных балетных времен, стилей и жанров. За реконструкцией «Приказа короля» последовало творчество одного из главных хореографов «Русских сезонов» Леонида Мясина — адажио из балета «Парад» исполнили солисты Михайловского театра, техничные и артистичные Ирина Перрен и Марат Шемиунов, которые затем вышли и в адажио из «Спартака».

Удивительно нежная и пластичная пара из Московского театра «Кремлевский балет» Коике Саори и Егор Мотузов с па-де-де из нового проекта «Кремлевского балета» «Красавица и чудовище» и прозрачным «Первым поцелуем». Солист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Евгений Жуков то вместе с нашей солисткой Татьяной Альпидовской выходил в классическом па-де-де из «Сильфиды», то преподносил страстный монолог из «Анны Карениной».

Гости из «Мариинки» Александра Иосифиди и Игорь Колб вообще повергли публику в шок восхищения, сначала выдав авторскую постановку фантазийного «черного» «Болеро», а потом адажио из «Кармен-сюиты», станцевав уже хрестоматийную сцену с тореадором в хореографии Алонсо как в первый и последний раз. Это балетное путешествие по временам и странам венчало па-де-де из «Дон Кихота» в исполнении солистки Большого театра Узбекистана имени Навои Надиры Хамраевой и солиста Чувашского театра оперы и балета Алексея Рюмина.

Подношение Мариусу Петипа в итоге получилось возвышенным, как и полагается в балете, многонациональным и вдохновляющим на дальнейшее творчество. А зрителей — на ожидание прекрасного.

Фото Максима Васильева

«Болеро» Мориса Равеля солист Мариинского театра Игорь Колб решил как вечное стремление выйти из тьмы на свет.

ДОСЛОВНО

ИВАН ВАСИЛЁВ, директор «Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва»:

— В мире тысячи артистов, писателей и композиторов, а хореографов, которые могут создавать драматические хореографические композиции, — единицы. И Наталия Касаткина с Владимиром Василёвым, которые создали свой театр, — из таких. Они начинали в 1960-е годы, которые называли «оттепелью», и на сцену проникали произведения, которые раньше были недоступны. «Весну священную» им предложил поставить дирижер Геннадий Рождественский. И они ее стали делать. Правда, все равно практически подпольно, когда сама труппа выехала на гастроли.

Фоторепортаж Максима Васильева: