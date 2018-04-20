В Чувашии мошенник прикинулся адвокатом

Прокуратура Порецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Чебоксар, который решил нажиться на чужом горе.

В июне прошлого года мужчина сообщил местной жительнице, что является действующим адвокатом и готов представлять интересы ее сына в суде в целях его освобождения из мест лишения свободы. За будущую услугу получил от нее 100 тысяч рублей.

С учетом уже имеющейся у чебоксарца судимости за аналогичные преступления суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима.