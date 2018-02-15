Масленица зовет на гулянья

Подкрепиться блинами — и на штурм снежной крепости

Масленичная неделя подходит к своей кульминации — уже в эти выходные в городах и районах республики пройдут самые яркие массовые гулянья с зимними забавами и традиционным сжиганием чучела.

Как рассказали в Управлении культуры и развития туризма Чебоксар, всю неделю в этнокомплексе «Амазония» столицы Чувашии принимает гостей Масленичный городок, где можно полакомиться блинами, поучаствовать в конкурсах и посмотреть уличный театр. В субботу в час дня здесь выступят творческие коллективы, горожанам представится возможность покорить «масленичный столб», а на следующий день смелых чебоксарцев зовут на снежные баталии и штурм ледяной крепости, которые завершатся огненным шоу.

На «Широкую Масленицу» приглашает и Лакреевский лес. В выходные днем парк даст более десяти сказочных представлений, мастер-классов, творческих программ, посвященных исконно русским традициям. В субботу пройдет фестиваль уличной еды, а в воскресенье состоится масленичная эстафета, дегустация блинов и чая.

Игры и конкурсы ждут юных горожан и их родителей 17 февраля в детском парке имени А.Г. Николаева. А 18-го числа в полдень здесь пройдут молодецкие забавы. На специальной площадке, оформленной в древнерусском стиле, состоятся показательные боевые выступления исторического клуба «Драконы морей». Богатыри покажут свою удаль, мастерство владения мечом, научат желающих, как держать щит в строю и обращаться с копьем.

Праздничной площадкой станет и сквер «Овас», что в новоюжном районе Чебоксар. Посмотреть концерт, поучаствовать в викторинах и зимних забавах здесь можно будет уже в пятницу с 12 дня. Кстати, тут пройдет и конкурс чучел Масленицы, на котором свои творения представят школьники и дошколята.

Изюминкой субботних гуляний на Аллее искусств станет спортивный турнир по подъему гири, самый сильный участник получит живого гуся. А в Бауманском лесу тем временем горожан приглашают посостязаться в перетягивании каната и беге в мешках. В воскресенье в Дубовой роще Южного поселка состоятся лыжные гонки и турнир по мини-футболу. «В зимнем ресторане» установят хураны — котлы с горячими национальными блюдами какай шурпи и хашламой. Не заскучают в воскресенье местные жители и гости заволжской Сосновки. Здесь создадут специальную фотозону в виде горницы традиционной русской избы. Апофеозом праздника станет сожжение чучела Масленицы.

Угостят ароматными блинами и горячим чаем, научат кататься на лошадях и побеждать в богатырских состязаниях воскресных гостей Ельниковской рощи Новочебоксарска. А на городском празднике в Шумерле выберут лучшую куклу-чучело «Ай да Масленица!» высотой не менее полутора метров. С ветерком прокатиться на санях, снегоходе и мини-тракторе можно будет в Алатыре 17 февраля во время гуляний на стадионе «Труд». Здесь также проведут конкурс блинов, а лучших пекарей наградят призами.

Фото chebmoroz.ru

Провожать зиму жители Чувашии будут на праздничных площадках парков, скверов и учреждений культуры.