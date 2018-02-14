Шашки Чапаева популяризируют Чебоксары

Доска с характером, или турнир по «несерьезной» игре

«Женя, иди тренируйся!», «Аккуратнее, эта доска с характером!», «Эй, это не по правилам!» -то и дело восклицали соперники. Несерьезная, на первый взгляд, игра в шашки Чапаева оказалась очень азартной. С криками болельщиков, обидами после поражений и радостью от побед.

В день рождения легендарного комдива в музее Чапаева впервые состоялсяреспубликанский турнир по этой игре. В нем сразились за клетчатыми досками двенадцать участников, каждый пытался щелчками по своим шашкам выбить с поля шашки противника. Дополняли колоритную картину бюст героя, словно глядящего сверху вниз за происходящим, и сотрудники музея — в костюмах времен Гражданской войны и со штыками в руках. На эти штыки автор идеи проведения соревнований Павел Попов даже насадил для красочности мандаты, дающие право на участие в турнире.

«В бою» себя сразу проявили мужчина-«чемпион начальной школы» по шашкам Чапаева и игроки, тренировавшиеся накануне соревнования дома. Спорные моменты разрешал рефери – «чемпион пульмонологического отделения». Имя же главного судьи, чемпиона Чебоксар прошлого года по быстрым шахматам Виктора Минаева, организаторы до последнего держали в секрете.

«Надо с самого начала держаться, если один раз упустил шанс, то проигрываешь… И пусть сильный соперник вышиб меня из игры – я не расстроилась», — после первого тура поделилась мыслями юрисконсульт Чувашского национального музея Наталия Федорова. А Сергей Сорокин («Кулибин клуб») почти сразу озвучил идею: «Стоит продолжить такие турниры – возможно, даже поставить летом столы на набережной Волги и вовлечь в соревнования тысячу человек».

Участвовали в турниреарт-редактор «Советской Чувашии» Алексей Киров, четко вписавшийся по количеству баллов в золотую середину, а также наши коллеги с ГТРК «Чувашия» и Национального телевидения. Компанию им составили представитель завода имени В. И. Чапаева и другие игроки.

«Подобные соревнования сплачивают людей, мы общаемся, разговариваем, а не сидим в айфонах», — озвучил главную, на его взгляд, ценность игр в шашки Чапаева Андрей Макаров, исполнительный директор компании «Альфа». Он-то и стал в итоге победителем. А член Общественной палаты России Дмитрий Донсков отметил – именно через такие игровые формы можно максимально популяризировать Чебоксары. И поделился уверенностью: прошедшая игра – только репетиция будущего всемирного чемпионата…

Фото ЧНЦ