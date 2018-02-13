ИВАН ШКЛОВЕЦ, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости

«В 2017 году в Чувашии были восстановлены права более 14 тысяч работников, по требованию инспекторов Государственной инспекции труда в Чувашской Республике возвращено более 445 млн рублей задержанной заработной платы. Такой надлежащий контроль своевременности выплаты заработной платы дает результат: если год назад в республике было 26 должников, сейчас уже 13. Общая сумма задолженности снизилась существенно: со 155 до 77 млн рублей».