Школа в Димитровграде может получить имя Ивана Яковлева

Отдавая дань просветителю

С такой инициативой выступил сам глава Ульяновской области Сергей Морозов на фестивале чувашской культуры и языка, который прошел в центре культуры и досуга «Восход» 4 февраля.

Праздник в Димитровграде нынче был организован в шестой раз и посвящен 170-летию (будет отмечаться 25 апреля) чувашского просветителя Ивана Яковлева.

Приветствуя участников фестиваля (десятки творческих коллективов из Димитровграда, Ульяновска, Тольятти и Новомалыклинского района), Сергей Морозов подчеркнул, что история становления области неразрывно связана с историей чувашского народа: «Именно у нас, в Симбирском регионе, появилась чувашская письменность, которая во многом позволила сохранить самобытный чувашский язык». Отметив, что чуваши — один из самых многочисленных народов региона, заметил, что совместными усилиями региональной власти и чувашской национально-культурной автономии удалось сохранить его традиции, родной язык и народное ремесло.

Разговор о задачах сохранения национально-культурной самобытности глава региона продолжил во время отдельной встречи с руководителями областной и местных организаций чувашей. В ходе беседы он и предложил присвоить имя Ивана Яковлева димитровградской школе № 10. По сообщениям ульяновских СМИ, учебное заведение распахнет свои двери после капитального ремонта к 1 сентября 2018 года.