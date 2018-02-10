Чебоксарские колледжи вошли в ТОП-100 движения WorldSkillsRussia

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ТОП-100 WorldSkillsRussia вошли два профессиональных образовательных организации Чувашии. Это Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханический колледж и Чебоксарский профессиональный  колледж им. Н.В. Никольского.

 

Напомним, Чувашская Республика присоединилась к движению Worldskills Russia (WSR) в 2012 году. За время участия региона в движении проведены 6 чемпионатов республики.

В 2017 году региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чувашской Республике прошел по 32 компетенциям (2012  г. – 2 компетенции).

В настоящее время в республике активно ведется процесс создания экспертного сообщества.

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