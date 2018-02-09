ДМИТРИЙ КУПРЮНИН, генеральный директор АО «НИИ стали» (г. Москва)

«Среди направлений нашей работы есть и гражданские проекты. Мы разработали систему электронного управления для крупной сельскохозяйственной установки в рамках программы импортозамещения. Кроме того, мы провели крупную работу по созданию электромеханической трансмиссии. Она получилась компактной и энергоемкой, с мощностью 400 кВт. Мы ее создаем в кооперации с другими предприятиями для универсальной гусеничной платформы на базе ТМ-140. Стендовые испытания установки уже проходят, и к ним проявляет интерес и Министерство обороны. Мы также поставили электромеханическую трансмиссию и систему управления на погрузчик ПК-120-01КЭ. Эта работа была проведена совместно с ОАО «Промтрактор» из Чебоксар».