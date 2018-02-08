Уважаемые работники научной сферы!

Сердечно поздравляю вас с Днем российской науки!

Чувашия обладает богатым научным потенциалом. Об этом свидетельствуют достижения наших ученых в различных областях, которые находят поддержку на государственном уровне, востребованы производителями инновационной продукции.

Сегодня научное сообщество занимается развитием фундаментальных и прикладных исследований более чем по 200 направлениям технических, естественных и гуманитарных наук. Для этого в республике созданы 65 научных школ, 15 конструкторских бюро, 43 исследовательские лаборатории.

Государственная политика направлена на поддержку научной, образовательной и инновационной деятельности.

Тесное сотрудничество представителей органов власти, научной сферы и реального сектора экономики способствует ускоренному внедрению научных разработок в производство.

Развиваются новые формы интеграции вузовской науки с промышленностью, в наукоемких отраслях воплощаются прорывные проекты. Из года в год увеличиваются объемы и виды выпускаемой инновационной продукции. Так, по итогам 2017 года ее удельный вес в общем объеме продукции составил около 25 процентов. Это позволяет Чувашии сохранять лидирующие позиции среди регионов России по показателю развития инноваций.

Уверен, что ответственный, самоотверженный труд всех, кто посвятил себя науке, и впредь будет способствовать приумножению богатства республики, повышению качества жизни людей, служить интересам Чувашии и великой России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых идей, проектов и важных открытий.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев