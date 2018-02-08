В Чебоксарах презентован портал «Доступное дополнительное образование»

Его презентация состоялась 7 февраля. Портал «Доступное дополнительное образование» создан администрацией города Чебоксары для удобства поиска кружков и секций.Его презентация прошла в гимназии №5. В каталоге В каталоге собрана информация о более чем 3 тысячах кружках и секциях, предоставляемых чебоксарским школьникам и воспитанникам детских садов. Это услуги образования, культуры и спорта, которые предлагаются городскими учреждениями.

Теперь, чтобы узнать о дополнительных занятиях в конкретном образовательном учреждении, достаточно войти на портал «Доступное дополнительное образование» и воспользоваться фильтрами, выбрав занятия, подходящие ребёнку по возрасту, тематике и графику посещения. Для каждого курса на портале указано его содержание, время, место проведения, стоимость и контакты образовательного учреждения.

Портал имеет адрес dop21cheb.ru, также перейти на него можно через соответствующий баннер на сайте администрации г. Чебоксары и управления образования. Для удобства пользователей у портала имеется мобильная версия и QR-код, по которому можно получить доступ к сервису через телефон.