Перекупщик «давит» на цену

Кто составит ему конкуренцию?

Ценовая ситуация на молочном рынке республики остается напряженной. Ожидаемое зимнее повышение закупочной стоимости сырья пока так и не состоялось. В целом по региону, по данным КУП «Агроинновации», цена опустилась до минимума — 16 рублей за литр против 25 в то же время прошлого года. Речь идет уже об экстренных мерах по стабилизации рынка, ведь такая обстановка складывается и во многих других регионах страны. Ситуация находится под контролем федерального Минсельхоза.

Об этом на состоявшемся в минувшую пятницу совещании в селе Комсомольское сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Обсуждались «молочные» дела в южных районах — Батыревском, Яльчикском и Комсомольском. При отдельных здешних особенностях они характерны для всего региона.

Основная причина обрушения рынка — наплыв на грани агрессии импортного сухого молока. Его использование для переработчиков, естественно, выгоднее — быстро и дешево в отличие от отечественной цельной продукции. Заслон этому надо было ставить раньше, момент, что называется, упущен. И пока порошок не исчезнет, цена вверх не пойдет, сказал министр. При этом страдают не только производители молока, но и государство, выделяющее немалые средства на поддержку отечественного молочного производства. А в итоге получается, для иностранного. Это может обернуться банкротством молочных производителей, прежде всего фермеров.

В регионах создаются специальные комиссии, сообщил Сергей Артамонов. В них будут участвовать представители прокуратуры, МВД, налоговой инспекции и других «строгих» органов. «Вопрос стоит уже так: если закупщик не может держать цену не ниже 15 рублей за литр, мы жалеть его не будем», — сказал министр. Речь не идет о прямом запрещении деятельности такого бизнес-субъекта — это противозаконно. Порядок надо наводить с теми, кто откровенно «химичит», ловчит, надувает людей. Ведь десятки, если не больше, сборщиков молока работают «неофициально». Министр предупредил: ни в одном соседнем регионе недобросовестные трейдеры не смогут продать собранное молоко.

Но как сегодня-то можно повысить закупочные цены? Тут нет тупика — сырье закупают не только «индивидуалы», но и райпо, и сельхозпредприятия. В том же Комсомольском районе есть колхоз «Урожай», возглавляемый Алексеем Ершовым. Как рассказал Алексей Никифорович, сейчас они собирают молоко у населения по 18 рублей за литр, тогда как другие закупщики больше 13 не дают. Не сказать, что это приносит хозяйству прибыль — по нулям выходят. Но речь ведь идет о своих людях, их заинтересованности, сказал председатель. И другие хозяйства вполне способны это организовать, сказал министр. «Перекупщики будут наезжать, пугать, но это уже проходили».

Глава Комсомольской райадминистрации Александр Осипов доложил, что перед своими сборщиками они поставили задачу не ронять цену ниже 14 рублей, что тоже маловато. Ведь более 60% продукции производит население. По мнению главы, район тоже придет к активизации закупок молока сельхозпредприятиями.

С такой схемой в принципе согласен глава Батыревской райадминистрации Рудольф Селиванов. Но в их районе более 70% сборщиков — «индивидуалы», сейчас они дают только 13 рублей за литр. С ними как работать, спросил глава. Причем качество молока сельхозпредприятий еще можно контролировать, чего не скажешь о частниках. С ними соответствующая работа ведется с упором на то, что, прежде чем требовать хорошую цену, надо позаботиться о хорошем качестве. По крайней мере, не разбавлять молоко… Поэтому надо до предела усилить контроль за качеством на всех стадиях, считает глава. «За каждым сборщиком сейчас необходим глаз персонально главы сельского поселения», — сказал Селиванов.

«Но кто мешает этому?» — заметил Сергей Артамонов. Разве сборщики не знают, у кого из частников какое молоко?

«Когда я собирал, в емкостях после слива жир оставался. А теперь не раз видел, как сборщики стоят на дороге и «колдуют» над цистернами», — сказал глава. Один из участников совещания подтвердил подобную практику. Иные сборщики прямо говорят сдатчикам: пожалуйста, разбавляйте, я возьму ваше молоко, но, конечно, задешево, сказал он.

По этой причине весьма сомнительно повсеместное внедрение практики сбора молока у населения местными сельхозпредприятиями, как в колхозе «Урожай». СХПК «Комбайн» Яльчикского района тоже начал было этим заниматься, но вскоре, как рассказал глава предприятия Гурий Федоров, он «взялся за голову» от качества собираемой продукции, которую отказывались принимать переработчики.

У частников, впрочем, есть другой способ не остаться внакладе — продавать молоко напрямую, без посредников. За это взялась администрация Канашского района, создавшая «Молочный рай» (так назвали ярмарочную торговлю продуктом, недавно прошедшую сначала в селе Шихазаны, потом и в самом Канаше).

Цельное молоко расходилось у хозяев подворий по цене почти вдвое выше, чем дают перекупщики. Министр также рекомендовал главам администраций проводить молочные ярмарки, а производителям и переработчикам молока участвовать в них.

Тем временем розничную торговую сеть, похоже, совсем не коснулись «волны» рынка. Цены на молоко и продукция из него остаются на прежнем высоком уровне, несмотря не беспрецедентное удешевление закупки, да и резкое снижение качества молочного сырья.

Обратная связь

Данная тема поднималась в публикации «СЧ» от 23 января под заголовком «Буренки недовольны ценой на молоко». Вот такие отклики мы получили:

Иван: Собирать молоко в деревне нелегко. Никто из хозяев подворий и сборщиков не отдыхает на Кипре. А коров держит в основном поколение с советским воспитанием. Теперь их стало меньше, также и коров будет меньше. Процесс уже необратимый! Надо восстанавливать небольшие фермы.

***

Владимир: Для села и деревень содержание коров — полжизни, там нет рабочих мест с достойной заработной платой, а желающих как-то помочь своим детям финансово и материально в деревне много. Организуйте кооперативы по сбору молока с соответствующим качеством и ценой. Ведь некоторые умудряются сдать молоко с содержанием воды 40 процентов и за счет честных сдатчиков зарабатывать денежки.

***

Володя: Так как в деревне нет рабочих мест, вся жизнь практически держится на коровах, на сдаче молока. А как быть жителям после прекращения сего сбора?

***

Сергей: Пускай дворник работает дворником, фермер производит свою продукцию, а депутаты принимают правильные и нужные решения. То есть как раньше все работали по своей специальности.

***

Адель: Как раньше не будет, потому что не государство назначает цены, а рынок. Это называется рыночная экономика. Она у нас уже 27 лет. Пора бы понять и привыкнуть. Работу дает и зарплату платит тоже не государство.