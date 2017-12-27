Буренки недовольны ценой на молоко

Почему жадничают сборщики

На молочном рынке республики возникла беспрецедентная для зимнего сезона ситуация. В это время надои обычно падают, так как коровы уходят в так называемый запуск, закупочная цена соответственно, к радости сельчан, возрастает. А нынче, наоборот, она снижается. По данным Минсельхоза, молоко от населения принимается в среднем по 18,9 рубля за литр — это на 13,7% или почти на 3 рубля меньше, чем в то же время прошлого года. Почему так происходит, разбирались на состоявшемся в прошлую субботу в Доме правительства совещании с участием заместителя председателя Кабинета Министров — руководителя Администрации Главы Чувашии Юрия Васильева и заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова.

Продажа молока с личных подворий для многих сельчан — единственный финансовый источник. И падающая выручка, конечно, вызывает у них недовольство. Частники всегда считали себя обделенными — основные барыши с молока «стрижет» розничная торговля. Но если уже и в традиционный прибыльный сезон им стали недоплачивать, как говорится, дальше ехать некуда. Как отметил Юрий Васильев, обращаясь к главам районных администраций, представителям перерабатывающих предприятий и непосредственно к сборщикам молока, среди населения, естественно, назревает недовольство. «Нельзя давать издеваться над людьми, нужно контролировать ситуацию, среднюю по республике цену надо держать», — подчеркнул он.

Удешевление закупки связано с рядом внешних причин. В их числе рост поставок на территорию страны сухого молока из Аргентины, Турции, Уругвая и других стран. К тому же на торгах Белорусской универсальной торговой биржи оно значительно упало в цене. В силу дешевизны этого сырья и более весомого выхода конечной продукции переработчики, естественно, отдают предпочтение ему, а не доморощенному молоку. Вдобавок запланированные на этот год молочные интервенции на сухое молоко и масло сливочное не проводились, при этом многие молочные компании сделали ее закладку. В такой ситуации сборщикам, по их мнению, не стыдно и самим сбросить цены, что они и делают. В иных поселениях литр молока закупается даже по 13 рублей. А в других, на удивление, по 23 рубля.

50 процентов сборщиков молока работают нелегально

Как сказал министр, наиболее заметно за последнюю неделю упали цены в Красноармейском, Аликовском, Красночетайском, Моргаушском районах. Сбросили закупочные цены и крупные перерабатывающие заводы — «Ядринмолоко», «АККОНД-Молоко», «Молочное дело», Вурнарский завод СОМ. В Красночетайском районе средняя цена 17 рублей. На вопрос Юрия Васильева, кто там собирает молоко, глава райадминистрации Александр Башкиров пояснил, что работают четыре сборщика, и цену негласно диктует другой, видимо, более влиятельный посредник. Так надо выживать таких диктаторов, сказал Юрий Васильев. «Мы приглашаем сборщиков, беседуем…» — ответил глава. «Прекратите эти «приглашаем» — это люди бесстрашные, и ваших увещеваний не боятся», — ответил Юрий Егорович.

Не мог не всплыть на совещании и вопрос качества сдаваемого молока. Как сказал заместитель руководителя Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Александр Андреев, транспортировка молока подчас не выдерживает никакой критики. Оно нередко перевозится в каких-то малоприспособленных цистернах, люк которых прикрыт обыкновенной марлей, вся пыль оседает внутри. Да и сами иные частники не чураются разбавить молоко водичкой…

Управляющий ООО «Новочурашевский молочный завод» Ибресинского района Александр Шувакин одной из главных внутренних причин снижения цен назвал алчность закупщиков. Но просто обвинить всех сборщиков молока в жадности и призвать их повысить цены, наверное, не совсем объективно — цены диктует рынок, сборщики платят налоги. Но есть одно обстоятельство, позволяющее говорить об алчности. По данным министра, из 200 с лишним сборщиков молока более половины работают нелегально, без всякого оформления. Вся маржа, до 3 рублей с литра, оседает в их карманах. Вот таких надо удалять с рынка…

Есть еще один способ урезонить аппетиты сборщиков, о котором говорилось на совещании. Молоко на селе собирают также районные потребительские организации. Потребкооперация сегодня является своего рода подушкой безопасности для сельчан. Если у частного предпринимателя нет навара от торговой точки в деревне, он уходит, и люди остаются без товаров. А кооператоры не могут уйти в силу своей традиционной миссии. Да и цену на молоко, если потребуется, могут дать повыше. Может, тогда частные сборщики задумаются?

Дальнейшее снижение закупочных цен чревато серьезными для села экономическими последствиями. По данным Сергея Артамонова, за последние шесть лет объемы производства молока в частных подворьях республики упали на 24%, поголовье коров — на 31%. При таком раскладе, чтобы сохранить нынешние объемы производства продукции в целом по республике, сельхозорганизации должны поднять производство на 50%, ведь 70% всей «валовки» дают частники. Падение может остановить только выгодная для частников, в течение всего года, ценовая политика. Сейчас просто необходимо договориться всем участникам рынка, другого не остается — к такому выводу пришли участники совещания.

Коллаж «СЧ»

Вместе со снижением надоев опустились и цены на молоко.