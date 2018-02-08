Прогулки по исчезнувшему городу

В Национальном музее можно пройтись по улицам, которых нет

Многие старые улицы Чебоксар в 80-х годах прошлого века оказались в зоне затопления Чебоксарской ГЭС, а некоторые из тех, что остались, после октябрьских событий вековой давности были переименованы. Поэтому воображаемые прогулки по старым Чебоксарам — это променад по городу, которого, в сущности, нет. Хотя он был. И еще какой! В Чувашском национальном музее работает выставка «Прогулки по старым Чебоксарам», организаторы которой рассказывают об улицах, что уже исчезли, и о людях, которые там жили. А начинают свой рассказ с Чебоксар средневековых.

Древний город помогают показать археологический музей Чувашского педагогического университета и отдел археологии Чувашского института гуманитарных наук, которые для этой выставки предоставили артефакты из своих фондов. Перед тем как погрузиться в атмосферу купеческого города, города церквей, монастырей, пристаней и лесопилок, зритель проникнется духом древности благодаря результатам археологических раскопок Василия Каховского в середине прошлого века, а также совсем недавних, в сквере имени Константина Иванова. Например, найденные в недрах городских земель керамика, фрагменты кожаной обуви, деревянная и глиняная посуда говорят, что ремесла, мастерские существовали на этих землях еще со времен Золотой Орды. А фрагменты печных изразцов и кирпичей, датируемых 14 веком, доказывают, что уже тогда здесь строили каменные здания.

Недавние раскопки, осенью прошлого года, велись на месте келий бывшего Николаевского монастыря и Николаевского собора. Музейщики «отхватили» для выставки самую яркую находку этих раскопок — изразец с изображением грифона, борющегося со змеем первой половины 17 века, а также найденные там посуду и церковную утварь. Еще один раздел выставки посвящен самому Николаевскому собору, в одном из приделов которого была похоронена бабушка первого русского царя из династии Романовых Мария Шестова. Огромный собор, который был вторым по значимости храмом в Чебоксарах после Введенского, был разрушен в 1936 году.

И, собственно, прогулка по исчезнувшим улицам. На выставке развернуты карты Чебоксар 1908 и 1926 годов, дающие представление о прежних названиях улиц. Например, Соборная переименована в Константина Иванова, Успенская — в улицу Розы Люксембург, а Верхнебасурманская — в улицу Карла Маркса. Но эти городские карты стали еще и частью музейного квеста «Капсула времени», в котором надо найти на планшетах информацию и пройти этой улицей с помощью специальных фишек.

По словам заведующего музейным сектором новой и новейшей истории Андрея Зарубина, куратора этой выставки, в музейном фонде большое количество картин и рисунков с изображениями старых чебоксарских домов и церквей, поэтому такие выставки можно продолжать и продолжать. На этой увидите не только Никольский собор, но и церковь Параскевы Пятницы, Вознесенскую церковь и знаменитую падающую колокольню.

А рядом и здание Земельной управы, дома купцов Корытниковых, Селивановых, Таланцевых, Иевлевых, Дрябловых, Шепелевых, Игумновых, Шемякиных, дом городского главы Андрея Петровича Астраханцева. Все эти дома стали строиться на Базарной площади в 19 — начале 20 века. Похожие здания, вернее, то, что от них осталось, сегодня можно увидеть в Порецком, Мариинском Посаде, Алатыре. Тем интереснее, что «Прогулки по старым Чебоксарам» располагают и многочисленными фотографиями чебоксарцев купеческого и мещанского сословия, предоставленными их потомками. Можно познакомиться даже с альбомами того времени, например, Манефы Бельской или фотоальбомом Магницких.

«Прогулки» будто открыли портал времени, символом которого стало окно, распахнутое на Крестовоздвиженскую церковь, уникальный чебоксарский памятник, погубленный равнодушными к историческому наследию людьми.

Немало улиц перечислено на старом музейном городском плане. Однако еще далеко не все. Чебоксарская топонимика чрезвычайно богата. Попадая в мир названий чебоксарских улиц, переулков, площадей и оврагов, оказываешься будто совсем в другом мире. Солуяновский, Кувшинский, Благовещенский, Успенский, Складочный, Больничный, Новозаводский, Свиной, Староархангельский переулки. Покровская и Хлебная площади. Солдатская, Кожевенная, Винокуренная, Козья, Рыбацкая слободы. Улицы Покровская, Крестовоздвиженская, Рождественская, Ярилина, Тулупиха, Кузнечная, Мараткановская, Ефремовская, Рогожина и Толчихина (по имени купцов) и многие другие. Бытовали Солдатский и Рязанский овраги, а также Рязанское ущелье. Эти названия можно найти в «Записках краеведа» Александра Терентьева. И у сотрудников Национального музея еще масса возможностей для подобных исторических прогулок.

Фото автора

Историческая реконструкция Николаевского монастыря сделана художником и исследователем истории Чебоксар Игорем Кугураковым.