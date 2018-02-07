Пожар в Чебоксарах: эвакуировано 30 человек

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пожар случился около 10:00 в пятиэтажном жилом доме  № 42 по проспекту Мира.  Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек, в том числе 4 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Чувашии.

Огонь вспыхнул в комнате на 3 этаже. Помещение, принадлежащее мужчине 1974 года рождения, пламя уничтожило полностью. 

Пожар потушили в течение получаса. Жильцов из задымленного подъезда брандмейстеры выводили в  спасательных масках, подключенных к собственным дыхательным аппаратам. 

В результате ЧП пострадали хозяин сгоревшей квартиры и его друг 1982 года рождения. Оба мужчины госпитализированы. Помощь медиков также потребовалась двум детям из соседней квартиры – мальчикам 2014 и 2016 годов рождения. С подозрением на легкое отравление угарным газом малыши доставлены в больницу.

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