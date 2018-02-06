«Лидеры России» составят кадровый резерв страны

Талант управлять

На этой неделе, с 6 по 11 февраля, в Сочи в парке науки и искусства «Сириус» проходит финал Всероссийского конкурса «Лидеры России». В нем принимают участие 300 управленцев из 54 регионов России, показавшие наилучшие результаты по итогам полуфиналов. В числе финалистов и представительница Чувашии. Директор Национальной телерадиокомпании Чувашии Оксана Ачкасова поборется за право стать одним из ста победителей конкурса.

Директор печной компании, руководитель службы маркетинга и рекламы, шеф производственной компании… В полуфинал конкурса, прошедший в декабре, смогли отобраться 19 управленцев из Чувашии. Все они работают в совершенно разных сферах, состоялись в своей профессии и занимают руководящие посты. Команда менеджеров из республики не осталась незамеченной и на фоне конкурсантов из других регионов (в полуфинал, к слову, прошел 2691 человек со всей страны). В общем рейтинге лидерского потенциала регионов представители республики заняли 3-е место среди регионов ПФО и 20-е место по России.

О своем управленческом опыте участники конкурса рассказали в минувшую пятницу Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Как отметил руководитель региона, конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Его цель — выявить серьезных и сильных управленцев, которые составят кадровый резерв страны.

Большинство участников встречи считают, что реализовывать свой потенциал они могли бы в форме наставничества. «У нас есть желание и возможности поделиться своим опытом и знаниями», — заметила Оксана Ачкасова. Цифровая экономика, вопросы повышения финансовой грамотности населения, обучение других управленцев — опыт «Лидеров России» в этих областях был бы, несомненно, полезен.

Вместе с тем руководители компаний поднимали и проблемные вопросы, с которыми сталкивается бизнес-сообщество: это налоговые послабления, создание высокотехнологических рабочих мест, развитие производств, сельского хозяйства, подготовка специалистов для предприятий. Интересовались управленцы и социальными темами. Речь, в частности, шла о сокращении «продленок» в школах, развитии детского массового спорта, а также о задолженности ряда управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Все пожелания и предложения руководитель региона взял на карандаш.

«Резервистов» намерены подключать в качестве экспертов к важным республиканским проектам. Так, 8 февраля их пригласили на публичные обсуждения «Стратегии 2035». Добавим, помимо работы на высших должностях сто финалистов конкурса «Лидеры России» получат образовательные гранты в размере до 1 млн рублей. А в течение года их будут консультировать топ-менеджеры крупнейших компаний и видные государственные деятели.

Кстати

Сегодня в кадровом резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента РФ, состоит один представитель от Чувашии — председатель Кабинета Министров республики Иван Моторин.

В федеральном резерве — 14 представителей от республики, в резерве полпреда Президента России в ПФО — 11 человек.

Ольга Григорьева