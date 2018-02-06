Вид на город Чебоксары с западного косогора

На переднем плане улица Набережная-Архан­гельская (будущая Чернышевского) и дом лесничего Клюева, левее и выше дом дворянского собрания, над ним дом купца Иевлева.

Три церкви на фотографии — это (слева направо) Воскресенская, Покровская и Благовещенская, рядом с которой здание Чебоксарского уездного духовного училища, за ним видны дома купца Прокопия Ефремова, а между Покровской и Благовещенской церквами — дом купца Черезова. В центре фотографии расположена Базарная площадь, на которой в торговом ряду стоят дома купцов Дряблова (будущая «Бакалея») и Геронтьева (будущий книжный магазин). Не построены еще купеческие дома Игумнова (будущий «Гастроном № 1») и Решетникова (будущий магазин «Обувь»).

Вообще из того, что видно на фотографии, до нашего времени сохранились только дома Ефремова (в виде Национального музея и бывшего Дома пионеров), дом Черезова и восстановленная Воскресенская церковь. Все остальное постепенно исчезало — с ноября 1980 года здесь в течение 16 лет плавали утки и квакали лягушки, пока в 1997 году все это не ушло под воду при постройке дамбы, соединяющей город с набережной, и образовании Чебоксарского залива.

Владимир Трофимов

Фото из архива, реставрация и ретушь автора

От редакции

История городов и государств складывается не только из прописанных в книгах эпохальных событий и знаменательных дат. Зачастую и будничный архивный снимок расскажет о прошлом и настоящем не хуже учебника истории. Поэтому в честь грядущего 550-летия Чебоксар (юбилей, напомним, столица республики отметит в следующем году) «СЧ» открывает новую рубрику — «История в фотографиях». Предлагаем и читателям на нее поработать — присылайте нам свои снимки старых Чебоксар, вспомните историю, которая с ними связана.