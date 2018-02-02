Кино, пешеходные зоны и счастливые билеты

Что выиграл в лотерею шофер из села Тогаево в 1968 году?

1 февраля 1968 года

Важнейшим из искусств, как известно, для нас является кино. Поэтому кинообслуживанию населения уделялось большое внимание. В Мариинско-Посадском районе по итогам 1967 года эта работа признана неудовлетворительной.

«План показа детских фильмов не выполнен, в то же время детям широко показывают такие фильмы, на которые зрители до 16-летнего возраста допускаться не должны. Дирекция киносети слабо работает по подготовке и воспитанию кадров, не контролирует их работу. Неудовлетворительно поставлено рекламирование кинокартин, не везде созданы нормальные условия для показа фильмов».

А вот в поселке Спотара Ибресинского района с кинообслуживанием все хорошо.

«Новые кинофильмы демонстрируются почти в те же дни, что и в райцентре. В этом заслуга киномеханика Виктора Игнатьева. Умеет он разнообразить рекламу».

В эти же дни чувашская контора по прокату кинофильмов выпускает на экраны республики новый художественный фильм «Призрачное счастье» производства Франции и Италии.

Интересно, что мировая премьера этого фильма состоялась десятью годами ранее, в 1958 году.

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4 февраля 1968 года

«По счастливому билету»

Шофер из села Тогаево Мариинско-Посадского района А. Кольцов выиграл по новогодней денежно-вещевой лотерее автомашину «Москвич-408».

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3 февраля 1978 года

В письме, озаглавленном «Корявым слогом», читатель В. Золотов выражает обеспокоенность грамотностью вывесок и объявлений на улицах города.

«Нет-нет да и встретишь корявые, безграмотные объявления. Привыкли мы и к тонким оскорблениям, идущим от «законодателей» новых поговорок типа «Совесть пассажира — лучший контролер». Пассажира почему-то заранее подозревают в нечестности.

[…] Перед входом в столовую, что рядом с Центральным универмагом, висит неоновая реклама «Диет». В русском языке нет такого слова, а есть слово «диета». Между тем «Диет» живет и здравствует уже несколько лет.

Наш город растет на глазах и хорошеет. Нас посещают тысячи туристов со всех концов страны, из-за рубежа. Не украшает нас эта неряшливость».

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30 января 1988 года

Главный архитектор Чебоксар Анатолий Орешников рассказывает о концепции единого пешеходного пространства от железнодорожного вокзала до речного порта и приглашает читателей на обсуждение проекта.

«Авторы проекта предлагают вести реконструкцию комплексно, разбив пешеходное пространство на отдельные этапы. Первый этап — организация пешеходной зоны в границах улиц Урицкого, Володарского, Ярославская и Красной площади. Второй этап — организация пешеходного пространства по улице К. Маркса от улицы Володарского до Дома торговли. Третий этап — от Дома торговли до улицы Гагарина. Четвертый этап — от улицы Гагарина до железнодорожного вокзала. […]

Первой очередью первого этапа является реконструкция участка улицы К. Маркса.

На первых этажах зданий здесь разместятся Театр юного зрителя, кафе «Чечек» (Цветок) и «Театральное», магазины «Турист», «Полезные мелочи», «Сувенирная лавка», «Русский квас» и другие».

На снимке: макет пешеходной зоны. Фото С. Мурашкина

Подготовила Ольга Лебедева