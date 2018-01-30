Чебоксарская «коммуналка» в ожидании большой реконструкции

Дело и деньги

Новый банк развития БРИКС (НБР) предварительно одобрил предоставление России кредита на сумму около 300 млн долларов на модернизацию ЖКХ. Эти деньги будут направлены на проект развития водоснабжения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минстрой России.

По предварительным подсчетам, кредитных средств хватит на комплексную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения трех-пяти городов с населением от 120 тыс. до 500 тыс. человек. Ожидается, что соглашение с НБР будет заключено до конца февраля этого года. Банк БРИКС может предоставить России кредит на модернизацию ЖКХ.

Одним из таких городов могут стать Чебоксары. Участие столицы Чувашии в данном проекте обсуждалось в конце ноября прошлого года, во время визита в республику представителей БРИКС и Фонда инвестиционных строительных проектов (г. Санкт-Петербург). Вице-президент и операционный директор Нового банка развития г-н Ксиан Жу тогда и сообщил о возможном финансировании проектов пяти городов Поволжья, в том числе Чебоксар.

Как сообщает «Коммерсантъ», для участия в проекте Чебоксары представили предварительный перечень мероприятий, реализация которых оценивается в 7,5 млрд рублей. «Уровень износа инженерной инфраструктуры приближается к критическому», — сетуют в администрации города. Работы по ее модернизации проводятся за счет городского бюджета, а также в пределах средств, предусмотренных в тарифах на коммунальные ресурсы, но их уровень не позволяет осуществить работы в таком объеме. В случае прохождения конкурсного отбора город получит средства на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

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