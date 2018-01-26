Праздник объединяет народы

Вчера под руководством председателя правительства Чувашии Ивана Моторина состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению в 2018 году в Чебоксарах XVIII Федерального сабантуя. В работе заседания приняли участие министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин и другие гости из соседней республики.

Министр культуры Чувашии Константин Яковлев проинформировал, что праздничные мероприятия планируется провести 6 июля в Чувашском государственном театре оперы и балета, а 7 июля — на территории Красной площади и возле монумента Матери. Ожидается, что в Сабантуе примут участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие официальные лица, представители татарских организаций и объединений со всей России, лучшие творческие коллективы.

Иван Моторин подчеркнул, что Федеральный сабантуй — знаковое для имиджа республики мероприятие. На протяжении многих веков Сабантуй собирал вместе разные народы и культуры Поволжья. «Праздник плуга» стал межнациональным праздником, который знакомит нас с культурой тюркских народов.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики дал указание членам рабочей группы максимально ответственно подойти к проведению данного праздника.

После завершения заседания делегация Республики Татарстан ознакомилась с площадками, где летом 2018