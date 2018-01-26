Школьница из Чувашии победила во всероссийском конкурсе эссе

Конкурс от Президента

Ученица 9-го класса чебоксарского лицея № 44 Наталия Кулюгина вошла в число победителей всероссийского конкурса эссе «Россия, устремленная в будущее». Ее творческую работу признали лучшей в номинации «Профессия будущего».

Тему интеллектуального конкурса «Россия, устремленная в будущее» предложил еще 1 сентября прошлого года Президент России Владимир Путин на открытом уроке в Ярославле. Идею поддержал всероссийский интернет-портал «Одаренные дети», который и призвал талантливых школьников со всей страны поразмышлять о будущем нашего государства на период с 2040 по 2050 год. Свои мысли ребята оформили в виде сочинений, а в прошлую пятницу авторы лучших проектов выступили с презентациями в Москве.

Всего на конкурс прислали более 2500 эссе, сто из них члены жюри признали самыми интересными. Заслуженные награды ребята получили из рук первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой. По итогам конкурса будет издан сборник самых ярких работ. Книжку с лучшими сочинениями передадут Президенту России, свой экземпляр получат и юные эссеисты.