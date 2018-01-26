Студенты чувашских вузов побывали в МВД

Стражем порядка быть интересно

Больше всего студентов удивили в полиции собаки и камеры слежения

— Экскурсанты? — живо поинтересовались в лифте сотрудники полиции, глядя на группу молодых людей.

— Студенческий десант… — несмело проговорили гости.

— Ну, десантники нам нужны! — подмигнув, возможно, будущим коллегам, обнадежили стражи порядка.

Студенты направлялись в актовый зал нового здания МВД по Чувашии, чтобы поделиться своими впечатлениями от прошедшей на днях трехдневной стажировки в полиции.

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Напомним, подробнее познакомиться с профессией учащихся вузов пригласили в рамках ежегодной акции МВД России «Студенческий десант». Она проходит во всех регионах страны и приурочена ко Дню российского студенчества. В этом году в Чувашии акция стартовала 19 января.

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В первый день стажировки ребята вместе с сотрудниками полиции отправились в рейды. Одни пробовали себя в роли участковых, другие инспектировали неблагополучные семьи, третьи вместе с инспекторами ДПС патрулировали дороги.

Не менее интересным выдался второй день, когда ребят пригласили в экспертно-криминалистический центр. «Мы узнали, как проводятся исследования наркотических средств, — поделился студент Чебоксарского кооперативного института Антон Александров. — С удивлением для себя обнаружил, что существуют весы, которые могут измерить то, что не ощущается руками. Что можно установить личность человека по его голосу, речи. Запомнился также поход в центр управления нарядами, где нас познакомили с работой системы «Безопасный город», в частности, как камеры отслеживают передвижения подозреваемого. Технические возможности настолько высоки, что, скажем, с помощью видеонаблюдения, установленного в Сосновке, можно увидеть, клюет или нет у сидящего на берегу реки рыбака».

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На совместной тренировке с бойцами отряда спецназначения полиции «ГРОМ» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии студентов обучали приемам самообороны.

Среди участников проекта были и девушки, им больше всего запомнился день, когда студенческий десант побывал в Центре кинологической службы МВД. «Хвостатые стражи порядка встретили нас громко и во время экскурсии пристально приглядывали за нами», — рассказала студентка Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Елена Николаева.

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Кстати, Лена, помимо того, что является членом студенческого отряда охраны правопорядка (СОП), осенью прошлого года вступила в ряды ДНД (добровольные народные дружины, взаимодействующие с полицией) и регулярно выходит на патрулирование чебоксарских улиц. У каждого члена ДНД есть свое удостоверение, его номер указан в специальном жетоне, и традиционно красная повязка на руке. Свое будущее смелая студентка намерена связать с полицией.

Фото МВД по Чувашии

В центре управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары студентам рассказали о том, что все значимые места в столице Чувашии находятся под постоянным видеонаблюдением.