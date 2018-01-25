В Новочебоксарске открылась «Первая молодежная выставка»

Залы — молодым

На прошлой неделе в Новочебоксарском музейном комплексе открылась «Первая молодежная выставка». Так называется совместный проект музея и городской газеты «Грани».

На суд ценителей прекрасного свои живописные работы представили 19 молодых художников из Чебоксар и Новочебоксарска. Всем им не больше тридцати лет. Имена некоторых молодых художников любителям живописи уже хорошо известны, другие же стали настоящим открытием. Среди авторов полотен Андрей Чернов, Оксана Александрова, Атнер Маков, Ксения Кокель, Павел Яшин, Алла Скворцова, Мария Егорова, Анна Мокрова, Анастасия Степанова, Анастасия Янбашева, Михаил Глушаченков, Анастасия Послушная, Ильгиз Загретдинов. Куратор выставки — художник Никита Павлов, несколько лет назад работавший фотокорреспондентом в газете «Советская Чувашия».

«Мы с радостью предоставили молодым выставочный зал, — отметила в интервью газете «Грани» директор Новочебоксарского историко-художественного музейного комплекса Нина Глотова. — В течение года проходит много выставок, но в них чаще представлено искусство маститых художников. Юным талантам трудно пробиться в музейные залы. Им очень нужен свой зритель, а нам интересно посмотреть, как думает и как видит жизнь современная молодежь».

Выставка продлится до 15 февраля.