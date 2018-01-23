Заработала информационная система «Карта вузов»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки доработала и ввела в штатную эксплуатацию информационную систему «Карта вузов».

Портал «Карта вузов» представляет собой путеводитель по высшим учебным заведениям России с подробной информацией о каждом вузе и филиале. Пользователи портала могут, в частности, проверить наличие у вуза лицензии, государственной аккредитации, наличие или отсутствие запрета на прием абитуриентов. Как сообщают в Рособрнадзоре, в ходе доработки портала был изменен порядок обновления информации: теперь данные по каждому вузу и филиалу автоматически актуализируются каждые сутки.

Елена Кузнецова