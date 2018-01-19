Госзаказ строителей торопит

Поэтому они обещают успеть в срок или даже раньше

В начале недели на планерке у Главы Чувашии остро прозвучал вопрос о причинах задержек на строительстве Чувашского кадетского корпуса в столице республики. Работы ведутся чуть ли не круглосуточно, а отставание от первоначального графика — на несколько месяцев. Обеспокоены также и жители Ленинского района Чебоксар: построят ли в срок многопрофильную поликлинику на проспекте Ленина.

Чтобы ознакомиться с ходом возведения важных социальных объектов и обсудить с подрядчиками проблемные вопросы по выполнению госзаказа, руководитель региона вчера лично посетил стройплощадки и пригласил на внеплановое совещание на свежем воздухе руководителей задействованных ведомств.

Работы на стройке кадетского корпуса сейчас идут во всех блоках. По словам гендиректора фирмы «Старко» Андрея Александрова, пришлось столкнуться с тем, что на объекте оказалось много проектных недоработок: «К сожалению, проектировщики не предусмотрели, что грунт на территории строительства насыщен влагой, техника буквально тонула в жиже, соответственно потребовались инженерно-геологические обследования. Пока пересмотрели конструктивную схему проекта и утвердили — время ушло, понадобились дополнительные средства.

Сейчас проблема разрешена, работы идут полным ходом, набираем обороты. На стройплощадке всегда возникают свои нюансы, тормозящие факторы — по витражным и балконным конструкциям, не предусмотрены в смете пристенные металлические лестницы, не учтена сложная кирпичная кладка, но в рабочем порядке мы стараемся решать эти вопросы, чтобы все субподрядчики наконец смогли полноценно работать».

Безусловно, возведение столь важного объекта, с одной стороны, заманчиво для строителей, ведь это госзаказ, а значит, гарантированное финансирование. Если бы все шло строго по проектно-сметной документации, утверждают подрядчики, работать на таких объектах — одно удовольствие. Но иногда получается так, что по факту проект существенно отличается от сметы.

Между тем и некоторые субподрядные организации пожаловались на несвоевременную оплату своей работы. «А вы устраните недоработки, и деньги поступят», — парировал руководитель строительства.

— Не стоит устраивать перепалку, все возникающие вопросы комплексно и своевременно нужно решать. Календарный план подписан, работу нужно выполнить качественно и в срок, — призвал акцентировать внимание на главном Михаил Игнатьев, отметив, что проблем с финансированием нет. Вся сумма для строительства, а это 560 млн рублей, предусмотрена в республиканском бюджете. Однако освоение средств в 2017 году составило всего 90,5 млн рублей. Так что нужно приложить все усилия, чтобы завершить объект вовремя. Подрядчикам необходимо организовать работу в несколько смен, направить дополнительные силы на объект, увеличить количество работников.

Глава Чувашии поручил председателю Кабмина республики Ивану Моторину еженедельно проводить здесь планерки.

Также Михаил Игнатьев ознакомился с проектом благоустройства парка, разработанного в рамках приоритетного проекта Минстроя РФ «Формирование современной городской среды». «Мы создаем современную образовательную среду для кадетов. Вместе с тем важно комплексно благоустроить территорию на благо горожан», — завершил обход глава региона.

…На стройплощадке новой поликлиники его встречали не только министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов вместе с руководителями подрядных организаций, ответственных за возведение здания, но и жительницы окрестных домов.

— Мы как манны небесной ждем открытия здесь больницы, — признались пенсионерки Михаилу Игнатьеву и выразили надежду, что новый медцентр снизит нагрузку врачей, которые из-за нехватки специалистов вынуждены обслуживать по нескольку участков.

Глава Чувашии успокоил, что в 2018 году в рамках исполнения «майских» указов Президента страны ожидается рост зарплаты у медработников, так что у медиков появится дополнительный стимул работать в отрасли.

Ознакомившись с проектом будущей поликлиники, которая будет состоять из двух четырехэтажных и одного пятиэтажного блока, Михаил Игнатьев поинтересовался у Владимира Викторова, сколько человек в день смогут посещать поликлинику. По словам министра, отделения функциональной диагностики, восстановительного лечения, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация и другие подразделения смогут обслуживать более 500 человек.

Поднявшись на третий этаж одного из блоков будущей больницы, Михаил Игнатьев пообщался со строителями, по чьим словам работы на объекте идут непрерывно. Если вначале и было отставание, сейчас все в порядке. Как объяснил директор ООО «СМУ-115» Андрей Баринов, задержка была вызвана необходимостью переноса из зоны строительства старых инженерных сетей, не предусмотренных в предварительной исполнительной схеме. Тем не менее строители надеются сдать объект в срок и даже немного с опережением. По плану открытие поликлиники намечено на первое полугодие 2020 года. Однако строительство может быть завершено уже во втором полугодии 2019 года.

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746,6 млн рублей предусмотрено в республиканском бюджете на 2016–2018 годы на строительство поликлиники по проспекту Ленина в Чебоксарах.