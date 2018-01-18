МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии

«В условиях развития цифровых технологий перед органами местного самоуправления ставлю задачу: первое, обеспечить сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, также их предоставление в электронном виде; второе, привести в соответствие

с законодательством местные нормативы градостроительного проектирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки территории, проекты межевания территорий; третье, оцифровать услуги в сфере территориального планирования и градостроительной деятельности и разместить их на своих информационных порталах».

(Из Послания Государственному Совету Чувашской Республики 16 января 2018 г.)