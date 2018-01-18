Отклик на Послание

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВ, депутат Госсовета ЧР, председатель Совета Чувашпотребсоюза:

— Послание Главы республики мы выслушали на одном дыхании. Республике есть чем гордиться. Михаил Васильевич отметил основные направления деятельности органов всех уровней власти, бизнеса по развитию нашей республики на ближайшую перспективу, обозначил перспективные векторы развития и задачи. Отрадно, что главной целью при этом ставится улучшение благосостояния жителей Чувашии и нацеленность на конкретный результат. Наша цель, подчеркнул Глава региона, сделать Чувашию сильной, современной республикой, в которой хочется жить и работать.

Должны решаться не только повседневные, текущие задачи, но и вопросы на перспективу, чтобы молодые специалисты оставались жить и работать в родной республике. Молодежь — наше будущее, и нужно сделать все, чтобы амбициозная, креативная молодежь сегодня возвращалась в том числе в сельскую местность. Этому будет способствовать и то, что с нынешнего года действие программы «Земский доктор» будет распространяться на малые города.

Одной из приоритетных задач на ближайший год станет повышение качества жизни сельских жителей, обеспечение их занятости, рост доходов. В этом направлении работают и организации потребительской кооперации Чувашии. Прежде всего, это обеспечение жителей села качественными товарами и услугами, создание новых, в том числе временных рабочих мест, закупки сельскохозяйственной продукции и сырья у населения, коллективных, фермерских хозяйств, дальнейшая их переработка. Все эти важнейшие задачи необходимо решать, объединив усилия правительства, органов местного самоуправления, граждан республики, неравнодушных к судьбе родной Чувашии.