В Чувашии все готово к Крещению

В прорубь для души и тела

В Чувашии все готово к православному празднику Крещение Господне. В столице республики иордани по традиции разместились на Волге, у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. Верующие чебоксарцы, как и в прошлом году, смогут окунуться в четырех купелях.

Зима в этом году выдалась малоснежной, поэтому для крещенских купаний подрядчику, АО «Инженерная защита», пришлось даже дополнительно наращивать лед в месте купелей. Неделю назад его толщина на Волге у стен монастыря, по словам специалистов, не превышала 20 см. Лед при помощи воды из специальных насосов довели до «нормативной» толщины — 30 см, чтобы поверхность смогла выдержать скопление большого числа желающих окунуться в крещенскую ночь.

К празднику полностью обновили деревянные конструкции купелей — перила, лестницы, основания, боковины. Ведут к купелям деревянные настилы?— их тоже освежили. Как обычно, пристальное внимание в эти дни будет уделено вопросам безопасности. В течение всех праздничных дней, с 18 по 21 января, за окунающимися будут приглядывать сотрудники МЧС, ГИМС, поисково-спасательной службы ГКЧС Чувашии, сотрудники скорой помощи. Нести круглосуточное дежурство будут и работники «Инженерной защиты» — следить за состоянием купелей и прилегающей территории.

Чебоксарцам создали комфортные условия для погружения в воду. Рядом с купелями соорудили кабинки для переодевания, поставили скамейки, урны, биотуалеты. А чтобы никто не замерз, установили две палатки с обогревом. Работать будут и торговые точки с горячим чаем и выпечкой — на случай, если кто-то из горожан забудет захватить с собой термос.

Подготовительные мероприятия уже полностью завершены. Сегодня, в Крещенский сочельник, купели освятит настоятель храма Успения Божией Матери протоиерей Петр.

Оборудованные места для крещенского омовения появились также во всех районах республики. А вот от купания в самодельных прорубях в водоемах в поисково-спасательной службе ГКЧС Чувашии рекомендуют воздержаться.

Фото Максима Васильева

В нынешнем году в месте купелей пришлось наращивать лед.