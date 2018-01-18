Переправа берега связала

ШУМЕРЛЯ. Чувашию и Нижегородскую область связала прочная ледовая переправа.

Традиционно перед началом зимнего сезона демонтируют понтонный мост, связывающий Шумерлинский район с селом Наваты Пильнинского района Нижегородской области. В это время, как правило, автомобилисты вынуждены ехать в объезд через село Порецкое или по трассе М-7.

Но как только на Суре устанавливается крепкий лед, открывается ледовая переправа. В морозные дни, кстати, здесь специально наплавляли лед, чтобы переезд был прочнее. Тем не менее, как сообщает МЧС Чувашии, движение по зимнику разрешено круглосуточно для машин массой лишь до трех тонн. Ограничение по скорости — 10 км/ч. Переправа оборудована специальными ограждениями, необходимым аварийно-спасательным инвентарем. На въездах установлены информационные щиты и дорожные знаки.

Фото МЧС Чувашии

Именно на таких специально оборудованных переправах разрешен выезд на лед, движение автотранспорта по «дикому льду» опасно, предупреждают спасатели.