Работа чебоксарских автобусов в крещенскую ночь будет продлена

Автобус подвезет в крещенскую ночь

Многие православные в ночь с 18 на 19 января планируют встретить праздник Крещения Господня и окунуться в проруби, которую еще называют иордань.

Власти столицы Чувашии позаботились о том, чтобы верующие в морозную ночь смогли благополучно добраться домой. По поручению главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова работа автобусов, следующих по маршрутам № 7 «Альгешево — Свято-Троицкий монастырь» и № 22 «Введенский собор — лицей № 4», будет продлена. По договоренности с «Чувашавтотрансом» последние автобусы отправятся от конечных остановочных пунктов «Свято-Троицкий монастырь» и «Введенский собор» в 1.30 19 января.

Между тем в администрации Новочебоксарска сообщают, что в крещенскую ночь до купелей в районе подходного канала на Волге можно будет доехать на маршрутных такси № 20к и № 17. Интервал движения — не более 10 минут. Их работа будет продлена до двух часов ночи. Предварительно на маршрутках повесят информационные таблички об изменении пути следования.