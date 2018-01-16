В 2017 году на улучшение дорог Чувашии направлено более 5 млрд рублей

Комфортные условия жизни невозможно создать без качественных автомобильных дорог, подчеркнул Михаил Игнатьев.

Чувашия активно участвует в ряде федеральных программ в области дорожного хозяйства, в рамках которых, в частности, реконструируется Московский мост г. Чебоксары, строятся дороги в сельских населенных пунктах. В этом году республика включится в программу «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». Будет построено 5,5 км новых дорог в строящихся микрорайонах.

Только в рамках приоритетного проекта стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», инициированного Президентом России, в республике отремонтировано 95 км автомобильных дорог.

В этом году на ремонт и реконструкцию 143 км автодорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет направлен 1 млрд 461 млн рублей, в том числе 730 млн из федерального бюджета.

Руководитель региона поставил ряд задач перед руководителями органов власти и местного самоуправления.

Среди них — найти оптимальные пути решения проблем на ведущих предприятиях, осуществляющих перевозку пассажиров, — в «Чувашавтотрансе» и троллейбусных управлениях городов Чебоксары и Новочебоксарск, навести порядок в транспортном обслуживании граждан частными перевозчиками, обеспечения дальнейшего содействия акционерным обществам «Российские железные дороги» и «Скоростные магистрали» в реализации проекта строительства ВСМ на территории республики, завершения к 2020 году реконструкции аэровокзала, решения вопроса с автомобильной стоянкой рядом с аэропортом.