В Чувашии появится еще 18 сельских домов культуры, из них 4 — уже в этом году

В Чувашии сложился уникальный опыт дружбы и сотрудничества народов, бережного отношения к языкам, национальным обычаям и традициям. «По данным социологических исследований, состояние межнациональных отношений в республике положительно оценивают 87% респондентов. Это очень значимое достижение в условиях современного мира», — отмечает Михаил Игнатьев.

«Мы гордимся нашей историей, культурой и традициями. И обязаны принимать все меры, чтобы сохранить их для будущих поколений. Считаю необходимым начать реализацию проекта «Культурное наследие», — сказал он в своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики.

Уже ведется масштабная работа по развитию сети учреждений культурно-досугового типа и укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства.

По просьбам селян в рамках мероприятий народной программы «Вместе жить — вместе строить!» предусмотрено строительство новых домов культуры. Только за последние годы построено 9 клубов. В ближайшие годы будет введено в эксплуатацию еще 18 сельских домов культуры, из них 4 — уже в этом году.

Активно реализуется проект строительства туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». В 2017 году открыта летняя зона аквапарка «Амазония», создан парк аттракционов в городе Чебоксары.

В рамках проекта «Этническая Чувашия» ведется реконструкция Московской набережной. После завершения всех запланированных работ протяженность благоустроенной набережной реки Волга составит около 5 км.

В этом году исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева.

Он вошел в историю благодаря организации народных школ, созданию чувашского алфавита и учебников чувашского и русского языков для чувашей.

«Хочу подчеркнуть, в республике созданы все необходимые условия для реализации права наших граждан на свободный выбор языка при обучении и воспитании подрастающего поколения. Ни у кого не должно быть оснований сомневаться в реализации конституционного права на добровольное изучение родного языка исходя из действующего законодательства», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

В 2019 и 2020 годах Чувашская Республика будет праздновать 550-летие основания города Чебоксары и 100-летие образования Чувашской автономной области.

«Мы должны масштабно и торжественно, с привлечением широкой общественности, приглашением гостей из других регионов отпраздновать эти значимые исторические даты», — подчеркнул руководитель региона.