Стадионы «Спартак» и «Олимпийский» реконструируют

В этом году в России состоится крупнейшее в мире спорта событие — чемпионат мира по футболу. В Чебоксарах проводится реконструкция стадионов «Спартак» и «Олимпийский». «Наша задача — обеспечить готовность всех инфраструктурных объектов, как спортивных, так и туристических, к установленному сроку. Отмечу, в дальнейшем эти спортивные сооружения, которые будут соответствовать самым высоким мировым стандартам, станут использоваться в интересах жителей республики», — обращает внимание Михаил Игнатьев.