Экологическое благополучие жителей Чувашии улучшится

В Чувашии дан старт реализации таких проектов, как «Чистая страна» и «Оздоровление Волги».

«В этом году завершится технический этап рекультивации закрытой санкционированной свалки твердых коммунальных отходов в городе Чебоксары. На эти цели будет направлено более 330 млн рублей. Это только начало большой работы. Ставлю задачу перед Кабинетом Министров Чувашской Республики, органами местного самоуправления создать систему замкнутого цикла сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, обеспечивающую ежегодное снижение объемов захоронения и увеличение объемов их переработки», — сказал Михаил Игнатьев.

В 2017 году начато строительство третьей очереди биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. В результате реализации этого проекта улучшится экологическое благополучие почти половины жителей Чувашии.

До 2025 года также должны быть выполнены реконструкция и строительство биологических очистных сооружений в Мариинском Посаде и Ядрине, строительство локальных очистных сооружений ливневых сточных вод в Чебоксарах и Новочебоксарске.