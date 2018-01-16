Около 5,5 тысячи семей Чувашии смогут воспользоваться господдержкой за рождение детей

«Одно из главных наших достижений 2017 года — возобновление выплат при рождении ребенка в многодетных семьях. Вы знаете, что мы заняли активную позицию в решении этого вопроса. Наши многочисленные обращения были услышаны. Благодаря изменению критериев софинансирования семьи будут получать ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей», — отметил руководитель региона.

Будут отремонтированы старые и построены новые детские поликлиники. Особое внимание будет уделено дальнейшей ликвидации очередей в детских садах и ясельных группах.

Семьи, в которых в ближайшие 5 лет появится второй и третий ребенок, смогут рассчитывать на господдержку ипотечного кредитования. Им будет субсидироваться процентная ставка сверх 6% годовых.

По предварительной оценке, данной государственной поддержкой в нашей республике смогут воспользоваться около 5,5 тысячи семей.