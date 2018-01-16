Зарплата врачей в Чувашии вырастет на 41% и составит в среднем 48 тысяч рублей

Михаил Игнатьев обратил внимание на то, что в республике выполняются все обязательства по выплате заработной платы медикам в рамках майских указов.
В 2018 году произойдет значительный рост зарплаты. Так, у врачей она вырастет на 41% и составит в среднем 48 тысяч рублей, а у медсестер — на 27,7% и составит более 24 тысяч рублей.
«Мы должны постоянно работать над обеспечением кадрами сферы здравоохранения. Даже самая современная инфраструктура сама по себе, без квалифицированных медицинских работников, ничего не значит. Особенно остро стоит этот вопрос в лечебных учреждениях на селе», — подчеркнул в своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики Михаил Игнатьев.
Реализация федеральной программы «Земский доктор» позволила привлечь в сельские медицинские организации 371 врача.
«Совместно с депутатским корпусом мы неоднократно выходили на федеральный уровень с инициативой о расширении мероприятий программы «Земский доктор». Как результат, с 2018 года действие программы будет распространяться и на малые города. Кроме того, она коснется фельдшеров, которым будет предоставляться выплата в размере полумиллиона рублей. Хочу подчеркнуть, что это хороший стимул для медиков работать на селе! А инструментом повышения эффективности этой поддержки станет целевой набор студентов!» — сказал Глава Чувашии.