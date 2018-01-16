В Чувашии на 8% снизилась смертность от рака

Это произошло впервые за последние 5 лет и является результатом системной, планомерной работы, считает Михаил Игнатьев.

За последние годы проведена серьезная реструктуризация сети медучреждений. Выстроена трехуровневая система оказания качественной медицинской помощи.

Чувашия первая в России создала широкую сеть офисов общеврачебной практики. Успешно осуществляется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Обновлен каждый 4-й фельдшерско-акушерский пункт, напомнил Михаил Игнатьев.

Только за последние 3 года открыто 11 новых современных поликлиник в шаговой доступности. Значимым событием стало начало строительства многопрофильной поликлиники в центре города Чебоксары.

Резервом новых достижений должны стать инновационные технологии протонно-ядерной терапии с «точечным» контролем опухоли для сохранения не только жизни больного, но и ее качества, считает Михаил Игнатьев. «Беру этот вопрос под личный контроль и ставлю задачу в этом году ввести в эксплуатацию оборудование Центра ядерной медицины!», — сказал он.

Значимым проектом в сфере охраны здоровья детей стало создание новой профилактической модели школьной медицины. Проект «Школьная медицина» направлен на укрепление здоровья школьников и повышение ответственности детей и их родителей за здоровье. Реализация проекта начата в 8 школах Чебоксар и Новочебоксарска, а также в Чебоксарском районе. В последующем лучшие практики будут тиражированы на территории всей республики.

Новый проект на ближайшие 3 года, который позволит удовлетворить потребность пациентов в доступной и качественной медицинской помощи, — «Медицина для каждого».