Михаил Игнатьев: «Каждый гектар сельхозугодий должен быть вовлечен в оборот»

Михаил Игнатьев в своем Послании Государственному Совету и народу Чувашии отметил, что за последние годы фермеры Чувашии показали высокую динамику роста производства: выручка за 5 лет возросла в 11 раз, поголовье крупного рогатого скота — более чем в 7 раз, площадь сельхозугодий — в 6,5 раза, численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилась более чем в 4 раза.

«Каждый гектар сельхозугодий должен быть вовлечен в оборот. Важно не только осваивать земли, но и получать богатый урожай за счет внедрения цифровых технологий, обобщения информации об агрохимическом составе почвы, оценки качества использования земель», – заметил Глава республики.