ФОТО: В Чувашии готовятся к Крещению

На Крещение обещают хорошие морозы

В Чувашии началась подготовка к православному празднику Крещение Господне. В столице республики иордани по традиции разместятся на Волге, у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. Верующие чебоксарцы, как и в прошлом году, смогут окунуться в четырех купелях.

Зима в этом году выдалась малоснежной, поэтому для крещенских купаний подрядчику, АО «Инженерная защита», приходится даже дополнительно наращивать лед в месте купелей. Сейчас его толщина на Волге у стен монастыря, по словам специалистов, не превышает 20 см. В ближайшие два-три дня лед при помощи воды из специальных насосов доведут до «нормативной» толщины — 30 см, чтобы поверхность смогла выдержать скопление большого числа желающих окунуться в крещенскую ночь.

К празднику полностью обновили деревянные конструкции купелей – перила, лестницы, основания, боковины. Вести к купелям будут деревянные настилы – их тоже освежили.Как обычно, пристальное внимание в эти дни будет уделено вопросам безопасности. В течение всех праздничных дней, с 18 по 21 января,за окунающимися будут приглядывать сотрудники МЧС, ГИМС, поисково-спасательной службы ГКЧС Чувашии, сотрудники скорой помощи. Нести круглосуточное дежурство будут и работники «Инженерной защиты» — следить за состоянием купелей и прилегающей территории.

Чебоксарцам обещают комфортные условия погружения в воду. Рядом с купелями соорудят кабинки для переодевания, поставят скамейки, урны, биотуалеты. А чтобы никто не замерз, установят две палатки с обогревом. Работать будут и торговые точки с горячим чаем и выпечкой – на случай, если кто-то из горожан забудет захватить с собой термос.

Полностью завершатся подготовительные мероприятия к 17 января. В крещенский сочельник, 18 января, купели освятит настоятель Храма Успения Божией Матери протоиерей Петр.

Оборудованные места для крещенского омовения появятся также во всех районах республики.А вот от купания в самодельных прорубях в водоемах в поисково-спасательной службе ГКЧС Чувашии рекомендуют воздержаться.

Фоторепортаж Максима Васильева