Чебоксарская «Амазония» задолжала

Федеральные деньги любят счет

В новогодние каникулы в этнокомплексе «Амазония» с утра до вечера было многолюдно. Здесь водили хороводы у елки, работала резиденция Деда Мороза, открылся самый большой в республике каток. Новое место для прогулок и развлечений полюбилось чебоксарцам и гостям столицы. Между тем сам этнопарк еще только строится и процесс этот идет не так гладко, как хотелось бы.

Как известно, «Амазония», которая входит в туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия», строится по федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма в России. Ежегодно на реализацию проекта выделяются деньги из бюджета страны.

На днях в Доме правительства премьер-министр Чувашии Иван Моторин, представители министерств и ведомств, а также инвесторы обсудили, справляется ли республика со своими обязательствами перед Ростуризмом и все ли намеченное выполнено.

Выслушав доклад министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Константина Яковлева о степени готовности объектов в этнопарке и наплыве в Чебоксары в дни праздников туристических автобусов из других регионов, Иван Моторин задал главный вопрос: в полном ли объеме республика выполнила свои обязательства в прошлом году? «Есть по инвесторам отставание по финансированию», — в общих словах ответил министр, так что главе правительства пришлось повторить свой вопрос, но уже обратившись к представителю инвестора Руслану Аксакову.

— Мы свои обязательства выполнили, — отчитался заместитель генерального директора ЗАО «ТРИгрупп».

— На начало декабря у нас шло неосвоение сотни миллионов рублей в первую очередь по инвестору. Я задаю вопрос и министерству, и вам: у нас документально это закрыто будет? — настаивал Иван Моторин.

— Будет, будет… – едва слышно проговорил предприниматель.

— Когда? — добивался ответа премьер-министр.

— Срок был до 19 января.

— Я прошу инвестора нести личную ответственность, — потребовал Иван Моторин. — С нас будут взыскивать — мы взыщем с вас!

Впрочем, ответ на вопрос о сумме штрафных санкций для республики премьер-министр тоже услышал от собравшихся не сразу. «Надо откровенно говорить об этом и не прятаться», — отметил он.

— По итогам проверок предполагается наложение некоторых штрафов на бюджет республики, — начал было заместитель министра Иван Архипов.

— Вы как-то тянете, — поторопил Иван Моторин.

— Двадцать четыре миллиона, — тут же выпалил представитель Минкультуры.

Эти деньги нужно будет вернуть федеральному бюджету. Но в профильном министерстве заявили, что ведут работу с Минфином, чтобы уменьшить сумму. «Возможно, вплоть до разбирательств в суде», — добавил Иван Архипов.

Как оказалось, проблемы связаны с двумя незавершенными участками дорог — это подъезды к «Амазонии» и аквапарку «Амазонлэнд». Подрядчик свои обязательства вовремя выполнить не успел, так что завершать строительство дорог ему придется уже весной, как только позволит погода.

В отличие от «Амазонии» реконструкция Московской набережной, которая также является одним из объектов туристического кластера и тоже строится в том числе и на федеральные средства, больших опасений не вызывает.

По словам Анатолия Павлова, заместителя главы администрации Чебоксар по вопросам архитектуры и градостроительства, все работы на набережной идут без сбоев, претензий от Ростуризма к чебоксарцам нет.

К прошлому лету городская набережная заметно похорошела, не пустует она и сейчас. Здесь обустроили лыжную трассу, организовали пункты проката. Полностью обновленной она предстанет к октябрю 2018 года.

Фото cap.ru

Этнопарк «Амазония» обещали достроить в 2018 году, но пока многие объекты еще только на бумаге.

КСТАТИ

По данным российского сервиса бронирования отелей, столица Чувашии по итогам новогодних каникул вошла в тройку самых недорогих городов для рождественских поездок. На проживание в Чебоксарах в дни праздников туристы тратили 1450 рублей в сутки.