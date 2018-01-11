МАРИНА РАКОВА, бывший главный архитектор Воронежской области

«У Воронежа не всегда есть ресурсы для подражания столицам — мы хотим сделать, как в Москве, а получается, как в Воронеже. Хотелось бы чего-то более стильного и более осмысленного. Чтобы в городе было интересно перемещаться, было понятно, куда идти и зачем. Однако можно назвать города, у которых Воронеж мог бы перенять опыт. Если говорить о комфорте и каком-то более ювелирном, чутком отношении, наверное, это Казань и Нижний Новгород. И Чебоксары — любопытный, приятный город со своей спецификой».