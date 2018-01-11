Новогодний десант в глубинку

Чувашия учится принимать туристов в любое время года

Поговорку «Зачем далеко, и здесь хорошо» можно было бы сделать девизом внутреннего туризма. В длинные праздники самое время отправиться в увлекательное путешествие, что некоторые жители Чувашии и сделали, посетив в начале года сразу несколько районов республики. Проект «Новогоднее путешествие по Чувашии», действующий уже третий год, по-прежнему только еще набирает силу. Сейчас за него взялся открытый прошлым летом республиканский Информационный туристский и культурный центр, и туристы потянулись в новогоднюю глубинку уже организованно.

Путешествие было рассчитано на пять дней, каждый из которых посвящался одному району или городу. В этом году в проекте участвовали Мариинский Посад, Алатырь и Новочебоксарск, Чебоксарский и Моргаушский районы. Было задумано, что туристы не только ездят, но и некоторым образом участвуют в своеобразном квесте, собирая в каждом пункте в свою туристическую карту новогодние печати. Обладатели всех шести (шестая добывалась в чебоксарской резиденции Деда Мороза) становились владельцами единого пригласительного билета на посещение главных музеев республики, а также участниками розыгрыша сертификата на уикэнд на одной из туристических баз. Отправились в это путешествие за впечатлениями и печатями и мы.

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Путешествия по цене оказались весьма бюджетными, проезд туда и обратно в комфортабельном автобусе в Мариинский Посад и Моргаушский район обошелся туристам в 300 рублей, в Алатырь — в 650. В Кугеси и Новочебоксарск предлагалось добираться общественным транспортом.

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Самое большое количество желающих собралось в Мариинский Посад, более сорока человек. Вроде не так много для разрекламированного проекта, но в ИТКЦ для первого раза это считают успехом. Видимо, поэтому по дороге в старинный купеческий город пассажирам большого туристского «лайнера» было рассказано практически сразу обо всей Чувашии, об особенностях ее природы и промышленности.

Программа по прибытии тоже оказалась насыщенной. Гостям сразу же предложили хоровод возле елки, свой детский квест, ярмарку пирожных, мастер-класс по приготовлению сбитня, посещение музея купеческого быта и экскурсию по старому городу. Правда, по факту ярмарка оказалась усиленным буфетом при кинозале, а на музей уже почти не оставалось времени, поэтому билет за сто рублей пришелся на короткий, хоть и небезынтересный, пробег по местному краеведческому музею.

Сбитень по-марпосадски учили готовить, а заодно и угощали работники районного ДК и библиотеки при нем, представ перед публикой в образе городских купчих. Старинный напиток вприкуску с пряниками напомнил о гастрономическом туризме, который в глубинке пока прорастает лишь такими вот музейно-библиотечными мастер-классами.

Забегая вперед, скажу, что еще одно питье для туристов готовили и в Кугесях, в музее Бичурина, — там молчаливый знаток чая колдовал над китайскими сортами.

А вот за пешеходную экскурсию по Мариинскому Посаду хотелось бы сказать отдельное спасибо менеджеру по туризму при районном ДК Антону Федорову. Его живой рассказ о прошлом и настоящем города касался даже тех зданий и купеческих кварталов, которых в Мариинском Посаде уже нет, а история возрождения собора Святой Троицы в его пересказе стала кульминацией всей поездки. Не забыл экскурсовод упомянуть и о тех жителях, которые, украшая свои дома, выращивая невиданные растения, спасая антиквариат и элементы декора старых домов, делают таким образом свой город неповторимым.

В деревне Васькино Моргаушского района, следующем пункте путешествия, для гостей устроили чувашский Сурхури. Этот старинный праздник раньше устраивали в дни зимнего солнцестояния. Пели колядки, проводили обряды на будущий урожай, достаток и прочее благополучие, угощали гостей специальными праздничными кушаньями, гадали. В деревенской библиотеке сельчане приготовили домашнее пиво, пирожки с горохом (на богатство!), разыграв к тому же целый спектакль с показом этих обрядов. А заведующая библиотекой Татьяна Степанова, почти не выходя из образа, провела беглую экскурсию по музею Николая Никольского, что располагается в этом же культурно-образовательном центре Александровского сельского поселения.

Своеобразной импровизацией стал заезд тургруппы на обратной дороге в Музей верховых чувашей в Моргаушах. Программа не предусматривала такого посещения, но хорошо, если и в будущем такие программы будут гибкими и иметь разные варианты, если того захотят туристы и позволит время. По крайней мере, путешественники остались довольны содержанием музея.

Но самое незабываемое впечатление, конечно, оставил старинный Алатырь. Хотя здесь было всего два пункта посещения — Алатырский краеведческий музей и Свято-Троицкий монастырь. Однако здесь так давно имеют дело с гостями — любителями старины, с большими потоками туристов, что четкая работа, своего рода «отлаженное гостеприимство» сразу бросается в глаза. Музей был готов не только к обзорной экскурсии, в которую, кстати, помимо постоянных экспозиций вошла и новая выставка «Деревяшкины рассказы», но и к увлекательному мастер-классу по технике изготовления вятской куклы, чему с радостью предались все приехавшие.

К Рождеству здесь приготовили елку со старинными игрушками и выставку рождественских открыток. Одним словом, атмосфера была создана самая историческая и даже сказочная. Поэтому в знаменитый монастырь путешественники отправились почти в благостном настроении.

В Алатырь в этот день приехали не только чебоксарцы. На экскурсию сюда подтянулись гости из Марий Эл, Ульяновска и Татарстана. За ведущим экскурсию отцом Пахомием растянулось целое шествие почти из сотни человек. В монастыре, основанном в 16 веке и еще пятнадцать лет назад лежавшем почти в руинах, сейчас все настолько ладно и прекрасно устроено, что, будь во всем Алатыре, как в этой святой обители, город был бы самым знаменитым местом в России и не только.

За что бы ни брались здесь мастера, от строительства храмов и иконописи до устройства садов и ферм, все выходит как надо. Сейчас на территории монастыря 7 храмов, 5 из которых посетили новогодние путешественники, поднявшись и на верх самой высокой монолитной колокольни в России. Кто-то успел побывать и в монастырском музее, также на удивление грамотно, даже эстетски, сделанном, где сейчас к тому же действует прекрасная фотовыставка о возрождении монастыря.

По данным, озвученным министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константином Яковлевым, общее количество участников проекта составило более 4 тысяч человек. При этом выездами, организованными ИТКЦ, однако, воспользовались не более шести десятков. Глядя на знакомые места глазами туриста, кроме интересного и даже удивительного резче замечаешь и многие огрехи, мешающие этим удивительным насладиться в полной мере. В Мариинском Посаде, например, в самом историческом центре и на набережной лежал такой слой льда, будто в городе не чистили тротуары со времен императрицы.

Но если там успели до приезда гостей посыпать под ногами песочком, а в Васькино даже подолбить ломом, то импровизация с музеем верховых чувашей в Моргаушах могла обернуться бедой — неожиданных посетителей встречали на улице глыбы льда. В саму деревню Васькино, например, невозможно пустить большой автобус — настолько не приспособлены там дороги к потоку каких бы то ни было гостей. Туалеты на улице, недостаточное количество добротных кафе и столовых, неудобные парковки, плохое освещение на улицах — все это тоже снижает тонус путешествия.

Одним словом, туризм требует в первую очередь не столько креатива культработников, сколько современных коммуникаций. Хотя и сами туристические программы, которые по старинке вертятся лишь вокруг музеев, тоже хорошо бы двинуть еще хоть на шаг вперед. В глубинке пока совсем не задействованы чувашская кухня, мастер-классы по ремеслам, даже экскурсии на старейшие предприятия не проводятся. То есть перспектив, как всегда, море или — полноводная река. Но хорошо, что уже начали такую работу. А познавать родные места можно бесконечно.

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Новый висячий мост в Мариинском Посаде кроме восторга самих горожан вызывает и восхищение гостей города. Строителям ставили условие — сохранить все особенности старого мостика, ведущего через речку Нижняя Сундырка к часовне 18 века, по которому из-за ветхости уже просто страшно было ходить, но который всегда подчеркивал уникальность этого места. Новый мост появился в городе благодаря программе «Комфортная среда».

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Возрожденные храмы алатырского Свято-Троицкого монастыря каждый год принимают все больше и больше паломников.

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Преподаватель детской школы искусств Елена Николаева, умеющая сделать куклу из любого лоскутка с помощью одной нитки, рассказала и о старинных семейных обычаях, и воспитанию детей ласково поучила приезжих на опыте предков. Все они почти с детской радостью изготовили в этот рождественский день куклу-младенца. Именно с такими мягкими куклами должны играть девочки — будущие матери и жены, считали наши предки. Современные куклы-монстры могут сказаться на будущем характере девочки самым неблагоприятным образом.