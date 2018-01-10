Яркая, волшебная, добрая — главная

К тем, кто не смог побывать на елке, она сама пришла в гости

Красочные костюмы и наряды, сказочные представления с любимыми Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые хороводы вокруг зеленой красавицы и, наконец, сладкий подарок в чудесной коробочке — без всего этого просто невозможно представить детский новогодний праздник. На традиционные елочки города, республики, страны ежегодно собираются самые творческие, спортивные, добрые и умные ребятишки — те, кто отлично учился и достиг больших успехов, а также те, кому сейчас как никогда нужна особая поддержка и забота.

Вот и нынче 1,5 тысячи школьников побывали на главной елке республики в Чувашском государственном театре оперы и балета в Чебоксарах. Представления шли два дня. Дети смотрели музыкальную сказку «12 месяцев», а затем водили веселый хоровод вокруг елки вместе с волшебными героями. Каждый участник новогоднего праздника получил сладкий подарок от Главы Чувашской Республики с праздничной открыткой.

Около 5000 детей из разных регионов России побывали на главной елке страны в Кремле

Самой яркой и незабываемой для 47 ребят из Чувашии стала окружная елка в Кремлевском концертном зале Нижегородской филармонии, которая прошла под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича. На праздник пригласили около тысячи детей из регионов Приволжья. В числе счастливчиков были и юные патриоты. Так, почти половина школьников нашей делегации — воспитанники кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Кроме новогоднего представления ребятам «подарили» увлекательную экскурсию по достопримечательностям Нижнего Новгорода и поход в планетарий.

Волшебной и роскошной назвали школьники из Чувашии — победители и призеры школьных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов — главную елку страны, прошедшую по традиции на главной сцене Кремлевского дворца в Москве.

Кстати, новогодние представления для детей в Кремле проводят с 1953 года, и побывать на этом чудесном празднике мечтает каждый ребенок. Вот и заветное желание воспитанника чебоксарской школы № 9 Павла Иванова исполнилось. О своей мечте побывать на Кремлевской елке мальчик написал в письме Президенту страны, и с выбором «волшебника» не ошибся.

Всего, по данным Минобразования Чувашии, 26 декабря на государственной елке побывало 46 детей из республики. Поездка на главный праздник в новогодние каникулы еще 90 самых активных чебоксарских школьников стала возможной благодаря поддержке администрации Чебоксар. Впрочем, и для других талантливых юных горожан, отличившихся в учебе, спорте и творчестве, а также ребят из многодетных семей и детей, оставшихся без попечения родителей, в столице республики организовали большой новогодний праздник в ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Здесь были и фантастически красивые танцы на льду, и акробатические номера, и цирковые трюки. Всего зрелищное шоу на льду «Алиса в Зазеркалье» посмотрели более 4 тысяч детей.

Ярко и весело прошли праздники и в других городах и районах республики. В Шумерле в спортшколе «Олимп» состоялась «Елка в кроссовках», где ребята соревновались в веселых новогодних стартах. В Урмарском районе организовали благотворительную елку для сирот и ребят из малообеспеченных семей. А в Новочебоксарске накануне Рождества Христова прошла Рождественская елка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Внесли свою лепту в новогоднее волшебство и волонтеры. Так ребята из чебоксарской школы № 38, собрав мешок подарков и надев на себя костюмы Деда Мороза и Снегурочки, отправились поздравлять подопечных паллиативного отделения городской детской больницы № 3. Увы, эти малыши не могут прийти на елку, поиграть в снежки и беззаботно покататься с горки, но от Нового года они так же, как и другие ребятишки, вместе со своими мамами и папами ждут большого доброго чуда.

фото old.mtuf.ru

По словам юных гостей Кремлевской елки, чтобы попасть на главный праздник страны, нужно много трудиться и стараться.