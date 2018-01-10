С Красной площади в Чебоксарах похитили стол и скамейку

Мебель нашел прямо на площади

С необычным случаем столкнулись чебоксарские полицейские перед самым новым годом. Им пришлось искать человека, похитившего с Красной площади стол и скамейку.

Эти предметы мебели предназначались для отдыха всех горожан. А кто-то забрал их, воспользовавшись праздничной суматохой. Тем не менее, свидетели происшествия нашлись, и они достаточно подробно описали злоумышленника — мужчину 40 лет. Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и личность преступника. Им оказался гражданин, ранее уже преступавший закон.

Когда похитителя нашли и задержали, тот рассказал, что забрал уличную мебель не ради выгоды, а в качестве новогоднего подарка для дамы сердца. История оказалась правдой, стол и скамейка были обнаружены в квартире по указанному кавалером адресу. Общественную мебель изъяли, а вот за кражу придется ответить перед законом.

Николай Петров