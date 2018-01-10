Новогодние праздники выдались тяжелыми для пожарников Чувашии

Сгорели и баня, и шашлычная…

Не обошлось на праздники и без происшествий с пиротехникой. В Чебоксарах из-за сигнальной ракеты едва не случился пожар.

В новогоднюю ночь фейерверками баловалась компания на улице Чернышевского. Когда один из местных жителей, мужчина 32-х лет, выпустил сигнальную ракету, произошло непредвиденное. Она залетела на балкон ближайшего дома, и от искр загорелись находившиеся там вещи. Дым быстро распространился по всему подъезду. Пожар был предотвращен, но вместо праздничного застолья людям пришлось несколько часов провести на улице. Виновника происшествия нашли, и его ждет административное наказание.

Как пояснили в пресс-службе МВД по Чувашии, в городе определены 56 специальных площадок для запуска пиротехники. Устраивать «шоу» в других местах запрещено, именно из-за риска подобных случаев.

Меж тем праздничные дни традиционно выдались для спасателей, увы, тяжелыми. Без пожаров не обошлось в первый же день наступившего года. И во время одного из них, в селе Раскильдино Аликовского района, к сожалению, погиб человек — хозяин дома, 68-летний пенсионер, сгорел вместе с избой.

За первую неделю года, по сводкам МЧС по Чувашии, в республике зафиксировано 14 пожаров. За эти дни от огня пострадали почти десяток частных домов, две бани в подсобном хозяйстве, один охотничий домик, дача и даже шашлычная. Последнее происшествие случилось в Вурнарском районе 5 января глубокой ночью.

Самые тяжелые сутки для спасателей выпали перед Рождеством, когда в ночь сгорели 4 дома в Ядринском, Алатырском, Канашском районах и в городе Цивильске. Районы разные, но беда одна — люди нарушают правила эксплуатации печей, оставляют их без присмотра, пояснили в пресс-службе МЧС по Чувашии. Практически во всех случаях огонь был слишком быстрым, и дома выгорели дотла. Но пожарным хотя бы удалось спасти другие постройки.

Одно из последних возгораний зафиксировано 7 января в Чебоксарах. Случайные прохожие заметили дым в нежилом здании по улице Фруктовой. Подоспевшим спасателям удалось вывести из строения мужчину 37 лет. Он успел получить отравление угарным газом, и был отправлен в больницу.