«Советская Чувашия» — в лидерах «Золотого фонда»

Подведены итоги всероссийского конкурса на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы-2018». Газета «Советская Чувашия» стала единственной газетой в республике, которая на конкурсе получила награду высшего достоинства — Знак отличия первой степени, набрав наибольшее количество баллов.

Присланные на экспертизу СМИ со всей России оценивались по 9 критериям — актуальность, эксклюзивность, объективность, достоверность, качество контента, попадание в аудиторию, жанровое разнообразие публикаций, соответствие внешнего вида издания его концепции и конвергенция.

Согласно положению Знак отличия «Золотой фонд прессы» I степени ежегодно присуждается изданиям, набравшим от 80 и выше баллов. Издания, набравшие от 60 до 79 баллов, награждаются Знаком II степени. Знак отличия «Золотой фонд прессы» III степени присуждается изданиям, набравшим от 40 до 59 баллов. Изданиям, набравшим менее 40 баллов, Знак отличия не присуждается.

Как отмечают эксперты (в основном это доценты и профессора кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ), региональная пресса продолжает сильно разниться. По их мнению, многие издания занимаются отчетно-презентационной журналистикой, публикуя, главным образом, заметки о проведенных мероприятиях и о докладах чиновников про успехи и планы.

Желательно же проводить экспертизу показанного и заявленного. И сообщать читателям, что реально удалось и не удалось, к каким последствиям это привело, и насколько выполнимы обещания чиновников, наполнять страницы по-настоящему важной и актуальной информацией, поддерживать связь с читателем. В таких изданиях регулярно встречаются и материалы сложные (очерки, специальные репортажи, аналитические статьи), и материалы острые, конфликтные. Должно быть много проблемных публикаций на такие темы, как ситуация в ЖКХ (капремонт, отопление, обустройство дворов) и ущемление прав социально незащищенных групп (инвалиды, дети-сироты).

Словом, по мнению экспертов, «Советская Чувашия» полностью соответствует категории качественных изданий, она развивается в соответствии с современными медийными трендами, активно поддерживает связь с читателями. У газеты много рубрик — «Пенсионная среда», «Правовой четверг», «Власть на месте» и так далее. Нестандартная верстка, много «воздуха». Разноплановые фото: портреты, репортажные снимки. Есть рисунки, схемы, много инфографики. У издания есть активный сайт, страницы в соцсетях. Напомним, в апреле этого года «Советская Чувашия» отметила 100-летие.

Знак «Золотой фонд прессы–2018» различной степени завоевали еще восемь печатных изданий республики — «Грани», газеты Ядринского, Красночетайского, Аликовского, Вурнарского, Ибресинского, Цивильского районов и «Чебоксарский политех».